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По горло в кредитах: предательница Повалий заныла о безденежье

Элина Чигис
18 апреля 2024, 04:00
Коллаборантка Таисия Повалий призналась, что взяла дом в России в ипотеку и теперь экономит на всем.
Таисия Повалий
Таисия Повалий взяла ипотеку в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

Предательница Таисия Повалий, которая сбежала в страну-террориста РФ и поддерживает страшное вторжение России в ее родную Украину, приобрела себе дом в Подмосковье. И это не странно, ведь путинистке уже нигде не рады, кроме страны-оккупанта.

Как заявила артистка росСМИ Prozvezd, теперь она экономит, чтобы скорее выплатить ипотеку.

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"Еще не могу сказать, что этот дом мой, потому что мне за него еще платить и платить", - сказала Повалий.

Также предательница рассказала, что в особняк переехала вместе с мужем и мамой, дом уже был обставлен мебелью.

Таисия поспешила опровергнуть слухи о том, что она просила мебель у знакомых и занимала у них деньги.

"Все разговоры о том, что я прошу у коллег мебель, - это слухи. У Коли Баскова тоже ничего не просила. У него очень дорогая мебель: я такую не потяну", - отметила путинистка.

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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Отметим, недавно в программе известного путиниста Бориса Кочевникова предательница Таисия Повалий сообщила, что полномасштабное вторжение России в Украину, а также убийства мирных жителей Украины, стало для нее "спасением".

А также украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как путинистка Повалий украла у него платье. По словам дизайнера, "звезда" отличилась своей наглостью, потому как забрала платье, не заплатив за него. Повалий сказала, что платья ей не подходят, но тем не менее, ее водитель забрал их.

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