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Украинский дизайнер рассказал, как путинистка Повалий украла у него платье

Алена Кюпели
30 марта 2024, 13:26
"Звезда" отличилась своей наглостью, потому как забрала платье, не заплатив за него.
Путинистка Повалий украла платье
Путинистка Повалий украла платье / Коллаж Главред, фото скриншот, МК

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как путинистка Повалий, которая предала Украину и теперь живет в России, украла у него платье.

Об этом он рассказал в интервью Алине Шаманской на YouTube.

По словам дизайнера, "звезда" отличилась своей наглостью, потому как забрала платье, не заплатив за него. Повалий сказала, что платья ей не подходят, но тем не менее, ее водитель забрал их.

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

"Это была давняя история. Уже прошло почти 20 лет. Я когда-то сшил ей несколько платьев. Она примерила и сказала: "Это не то, это не так…" И она не заплатила за это, но забрала, ее водитель забрал. Потом я ее увидел в этом платье на какой-то вечеринке и подошел и сказал: "Не жмет, все хорошо?" Она ничего не ответила, но сказала: "У меня разорвалось платье, в котором я хотела прийти…" И я подумал, что конечно, в твоем гардеробе было только платье от Андре Тана, которое тебе не очень понравилось", - рассказал Андре Тан.

Напомним, ранее Андре Тан назвал самые главные тренды весны 2024 и заявил, что без этих вещей не сможет обойтись ни одна модница. По его словам, глобальная тенденция весны – курс на женственность, поэтому не стоит бояться проявлять себя в разных ипостасях.

Ранее Повалий выдала новую порцию бреда. В программе известного путиниста Бориса Кочевникова на пропагандистском канале "Россия 1", предательница Повалий сообщила, что полномасштабное вторжение России в Украину, а также убийства мирных жителей Украины, стало для нее "спасением".

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