УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

На 54-летнюю невесту миллиардера Безоса подали в суд - подробности

Анна Подгорная
20 сентября 2024, 02:00
8
Одна маленькая муха может испортить Лорен Санчес карьеру детского писателя.
Джефф Безос, Лорен Санчес
Джефф Безос невеста - Лорен Санчес обвиняют в плагиате / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/laurenwsanchez

54-летняя Лорен Санчес, невеста американского предпринимателя, мультимиллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, оставила успешную карьеру в журналистике и переквалифицировалась в детские писатели. В августе она опубликовала книгу под названием "Муха, которая полетела в космос".

Прибыль от книги Санчес планирует жертвовать Bezos Earth Fund и Академии Безоса, которые занимаются защитой природы. Цифры ожидаются немаленькие, ведь сказка про муху от невесты Безоса уже стала бестселлером по версии New York Times.

Правда, кроме успеха "Муха" принесла Лорен и проблемы. Как сообщает издание TMZ, на Санчес подали в суд за плагиат.

видео дня

Истцом является Аланна Забель, инструктор по йоге, которая занималась с невестой Безоса с 2007 по 2010 год. Аланна в 2022 году также выпустила детскую книгу - "Дхарма Китти отправляется на Марс". По ее мнению работа Санчес во многом копирует ее оригинальную идею. В связи с этим Забель даже отправляла Лорен письма с просьбой остановить публикацию, однако та ее проигнорировала. Тогда Аланна Забель решила направить это дело в суд.

Основным мотивом для плагиата инструктор по йоге считает зависть со стороны Санчес, а саму Лорен называет "токсичным человеком".

Кто такой Джефф Безос?

Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что легендарный музыкант Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства. Музыкант заметил женщину на мосту, и отговорил ее не совершать роковую ошибку.

Также знаменитая британская светская львица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла тайную страсть к известной модели, которая изменила ее жизнь на заре карьеры.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал Джефф Безос новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

02:28 Синоптик
"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

23:08 Украина
"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

22:54 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены 31322

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура 27716

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 16917

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - золотое правило 9497

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

Последние новости

03:00

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 простых и интересных метода

02:32

4+1 пункты: что предусматривает "План победы Украины" и как он повлияет на войну - КлочокВидео

02:28

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

02:00

На 54-летнюю невесту миллиардера Безоса подали в суд - подробности

01:30

Как уничтожение гигантского арсенала РФ в Торопце повлияет н фронт – мнение

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
19 сентября, четверг
23:08

"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

22:54

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

22:13

Сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область - ЗеленскийВидео

21:58

И Ротару выступит: в Киеве пройдет грандиозный концерт

Реклама
21:36

Мнение Путина уже не изменить: Столтенберг назвал решающий фактор окончания войны

21:22

"Ощутимо ответим": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по пансионату в СумахФотоВидео

21:02

Может не дожить до 70: у Брюса Уиллиса критически ухудшилось состояние

20:59

Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет "тайного шифра" для водителей

20:54

"Разве так делается?": Маск жестко затроллил Кадырова - что он ему отключил

20:52

Арсений Яценюк раскрыл подробности смертельной болезни покойной сестры

20:46

Представит "План победы Украины": Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

20:24

Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире: автомеханик предупредил об угрозеВидео

20:18

Недопустимо цинично: в Крыму проехались по Польше после заявлений о полуострове

20:16

Звезда "Титаника" впервые публично высказалась про Украину

19:56

В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина

Реклама
19:50

В Украине меняется погода: где ударит "минус"

19:37

Королева Дании Маргрете II попала в больницу - СМИ

19:27

Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемыВидео

19:17

ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

19:11

Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - КлочокВидео

19:04

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

19:00

Госбюджет-2025: где Украине брать средствамнение

18:59

Ситуация может резко измениться: РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы - ВСУ

18:38

Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой

18:14

"Закончить войну, назвав это "победой": в ВСУ рассказали о дедлайне Путина

18:02

Возможна новая волна наступления оккупантов на Покровск: назван важный фактор

17:53

США могут поучиться у Украины: в Конгрессе отметили основное преимущество ВСУ

17:46

Можно ли сливать масло в раковину: как его правильно утилизировать

17:45

Много лежачих людей, есть раненые: РФ ударила по дому престарелых в СумахФотоВидео

17:15

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

17:15

Нехватка вооружения: РФ перебрасывает технику из Украины на Курщину - что известноФото

17:11

Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: от старинной мебели до лампочек

17:05

Над Украиной "засветился" беларусский Ил-76: что известно

17:03

Лидия Таран призналась, чему посвятила себя во Франции

16:56

Как по-украински будет "стелька": какой ошибки стоит избегатьВидео

Реклама
16:47

Били по гражданским, валит сильный дым: РФ ударила бомбами по городу Сумы

16:41

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

16:37

Почему у британцев и японцев руль справа, а в Украине слева

16:15

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

16:14

"Мог управлять, не поверите": Притула прокомментировал планы стать президентом

16:13

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

16:08

Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть: что она подарилаВидео

16:06

РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - КлочокВидео

15:53

Лукашенко выдал циничное заявление о сотрудничестве с Украиной: при чем тут "ДНР"

15:33

Венгерский парламент уходит под воду: наводнение продолжает кошмарить Европу

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения женщинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять