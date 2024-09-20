На 54-летнюю невесту миллиардера Безоса подали в суд - подробности

Одна маленькая муха может испортить Лорен Санчес карьеру детского писателя.

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Джефф Безос невеста - Лорен Санчес обвиняют в плагиате / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/laurenwsanchez

54-летняя Лорен Санчес, невеста американского предпринимателя, мультимиллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, оставила успешную карьеру в журналистике и переквалифицировалась в детские писатели. В августе она опубликовала книгу под названием "Муха, которая полетела в космос".

Прибыль от книги Санчес планирует жертвовать Bezos Earth Fund и Академии Безоса, которые занимаются защитой природы. Цифры ожидаются немаленькие, ведь сказка про муху от невесты Безоса уже стала бестселлером по версии New York Times.

Правда, кроме успеха "Муха" принесла Лорен и проблемы. Как сообщает издание TMZ, на Санчес подали в суд за плагиат.

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Истцом является Аланна Забель, инструктор по йоге, которая занималась с невестой Безоса с 2007 по 2010 год. Аланна в 2022 году также выпустила детскую книгу - "Дхарма Китти отправляется на Марс". По ее мнению работа Санчес во многом копирует ее оригинальную идею. В связи с этим Забель даже отправляла Лорен письма с просьбой остановить публикацию, однако та ее проигнорировала. Тогда Аланна Забель решила направить это дело в суд.

Основным мотивом для плагиата инструктор по йоге считает зависть со стороны Санчес, а саму Лорен называет "токсичным человеком".

Кто такой Джефф Безос? Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.

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