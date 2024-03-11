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"Заплатили ужасную цену": Зеленская высказалась о победе Украины на Оскаре-2024

Анна Подгорная
11 марта 2024, 13:52обновлено 11 марта, 14:49
Первая леди Украины выразила свое мнение про фильм "20 дней в Мариуполе".
20 дней в Мариуполе, Елена Зеленская
Елена Зеленская про победу фильма 20 дней в Мариуполе - мнение первой леди / коллаж: Главред, фото: imdb.com, t.me/FirstLadyOfUkraine

В ночь на 11 марта 2024 года состоялось историческое событие для украинского кинематографа - фильм украинского производства получил первый "Оскар". Документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил статуэтку в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

Режиссер со сцены 96-ой церемонии вручения премий произнес мощную речь, в которой отметил, что хотел бы не снимать этот фильм, хотел бы обменять "Оскар" на то, чтобы страна-оккупант никогда не нападала на Украину и не уничтожала ее жителей. Увы, ход истории невозможно обернуть вспять, но можно создать будущее, в котором не будет места войне.

Победу Чернова и его героической съемочной команды прокомментировала первая леди Украины Елена Зеленская. Она выразила им свою признательность за то, что показали всему миру правду, а также назвала их гордостью Украины.

"Сверхважная победа для всей страны – победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад было два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, совершенное против целого города. Против человечества. Благодарю вас, Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василиса Степаненко, за то, что рассказали всему миру правду. Мы заплатили ужасную цену за эту награду. Однако сегодня каждый и каждая в Украине гордятся вами!" - пишет Елена Зеленская.

Смотрите официальный трейлер фильма Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе":

20 дней в Мариуполе

"20 дней в Мариуполе" - украинский документальный фильм. Режиссерский дебют украинского военного корреспондента Мстислава Чернова. Он, фотограф Евгений Малолетка и полевой продюсер Василиса Степаненко документировали документиовали ужасы, которые происходили в Мариуполе в первые 20 дней полномасштабной войны - уничтожение города российскими оккупантами, массовая гибель и захоронение местных жителей, разрушения. В окончательный вариант фильма вошли лишь 10% отснятой кинохроники. "20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым украинским документальным фильмом в истории, получил более 20 престижных кинопремий (включая Оскар и BAFTA) и 40 номинаций.

Ранее танцор-воин Дмитрий Дикусар заговорил о переменах во время войны - недавно он отметил два года, как его жизнь полностью "перешла на военные рельсы".

Также украинский ведущий Андрей Бедняков раскрыл правду про Регину Тодоренко - артистку-предательницу, которая живет и работает в стране-оккупанте, и игнорирует войну в Украине.

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