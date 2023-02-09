"Мы вас посадим!": Макаревич рассказал жизненный анекдот о судьбе "невозвращенцев" в РФ

Лидер Машины времени удивляется настойчивости российских пропагандистов, одной рукой унижающих тех, кто покинул Россию, а другой - пытающихся их вернуть.

Андрей Макаревич рассказал анекдот про общение с российскими "органами" / facebook.com/makarevichav

Российский музыкант, писатель, художник и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич открыто и со свойственной ему иронией критикует российскую власть. За это его в рф признали иностранным агентом, чем сам артист страшно гордится.

На своей странице в Facebook он делится с читателями абсурдными слухами и клеветой, которые распространяют о нем пропагандистские СМИ. Его личные наблюдения порой складываются в жизненные анекдоты, которые стали реальностью для российских деятелей культуры, которые выступили против войны в Украине.

Так Макаревич намекнул, что порой его донимают "органы" страны на болотах - упрашивают вернуться и угрожают в случае отказа.

Ироничным музыканту кажется искреннее недоумение, которое выражают пропагандисты и им подобные, когда он заявляет, что в рф он возвращаться не планирует ни на каких условиях.

Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. В комментариях жизненный анекдот Макаревича уже окрестили новым куплетом известной песни Машины времени "Битва с дураками".

Андрей Макаревич рассказал анекдот про общение с российскими "органами" / facebook.com/makarevichav

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

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