"Мы понесем большие жертвы": Охлобыстин сделал прогноз для россиян

Скандальный российский актер выступил с "пламенной" речью в поддержку террориста Путина.

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Путинист Охлобыстин отрабатывает кремлевскую методичку / Коллаж Главред, фото ТАСС

Скандально известный путинист-актер и в прошлом сценарист из страны-агрессора РФ Иван Охлобыстин выступил на концерте в поддержку террориста и президента России - Путина.

Заядлый путинист сделал ряд заявлений, которые, впрочем, приятно слушать каждому украинцу. Так, во время своей речи на концерте, путинист заявил, что Россия должна готовиться в большим жертвам.

"Только сейчас мы начинаем понимать масштабы происходящего в мире. Это тектонический излом истории. И так уж получилось, что именно Россия находится в эпицентре этих изменений. Мы принесем большие жертвы, но мы спасем весь мир. Да, это так. Но нам это по силам. Потому что мы русские, с нами Бог", — бредит Охлобыстин.

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Между тем, он не уточняет от чего же террористическая Россия, которая угрожает ядерным оружием, должна спасти мир.

Кто такой Иван Охлобыстин? Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее известный своими шовинистическими-великоимперскими взглядами актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин осудил скандального певца-путиниста Филиппа Киркорова за его недавнюю "покаянную" поездку в Донбасс.

Ранее также скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.

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