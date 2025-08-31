"Мы не спали от слова совсем": Цимбалару рассказала о своем самом сложном периоде

Анастасия Цимбалару раскрыла детали опыта, который ее серьезно подкосил.

Анастасия Цимбалару сегодня - одна из самых востребованных актрис. Наибольшую популярность ей принесли сериалы "Женский доктор" и "Следователь".

Съемки в последнем стали для артистки настоящим испытанием. Этот сериал она называет своим самым сложным опытом: работа проходила в очень жестких условиях из-за постоянных обстрелов и блэкаутов. Переутомление и холод привели к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала актриса в подкасте КіноUA.

"Проект пришелся как раз на декабрь-ноябрь прошлого года, когда каждую ночь у нас были страшные обстрелы, и был период, когда снова вернулись блэкауты. То есть ты всю ночь сидишь в паркинге, ты не спишь, разумеется, на утро ты в этом состоянии едешь работать 12 часов. То есть мы не спали от слова совсем. В то время, когда мы могли спать, мы прятались от ракет. Таких сложных условий, пожалуй, у меня никогда не было. Это был павильон, который не отапливался, где люди были в куртках, в шапках, в угах. Вы работаете голые, раздетые, у вас пар изо рта... Мы все очень страшно болели. Там уже на седьмой смене я была на антибиотиках с температурой 38. У девушек начались женские проблемы, потому что ноги в холоде постоянно", - вспоминает Анастасия Цимбалару.

О персоне: Анастасия Цимбалару Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

