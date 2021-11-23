"Мы делали все возможное": Олег Винник не может выйти на сцену из-за серьезной болезни

Олег Винник отменил очередной концерт / instagram.com/olegg.vynnyk/

Популярный украинский певец Олег Винник снова перенес свой концерт из-за болезни. Артист должен был выступить 24 и 25 ноября во Дворце "Украина".

Исполнитель перенес свой концерт на 2022 год. Звезда говорит, что состояние здоровья не позволяет ему выйти на сцену.

"Друзья, вынуждены сообщить, что концерты во Дворце "Украина" 24 и 25 ноября перенесены на весну 2022 года. Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на Ваше понимание и искренне благодарен за Вашу безграничную любовь!", - написал артист на своей страничке в Instagram.

Читайте такжеОлег Винник серьезно заболел и отменил свои выступленияВинник также отметил, что все билеты остаются действительными, а новые даты выступлений будут объявлены позже.

Свои концерты из-за ларингита певец отменяет уже во второй раз - 16 октября артист должен был дать сольный концерт в Запорожье.

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Что такое ларингит?

Ларингит - это воспаление слизистых оболочек гортани, связанное, как правило, с простудным заболеванием либо с такими инфекционными заболеваниями, как корь, скарлатина, коклюш. Развитию заболевания способствуют перегревание, переохлаждение, дыхание через рот, запылённый воздух, перенапряжение гортани и носоглотки.

Напомним, ранее Винник рассказал о тяжелой потере в его жизни.

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