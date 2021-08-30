Кэтрин Винник в Украине сходила в Пласт, к которому принадлежит с детства

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Украино-канадская актриса Кэтрин Виннинк, известная по роли Лагерты в сериале Викинги, поразила яркими фото со встречи с киевскими "пластунами".

Актриса прилетела в Киев еще ко Дню независимости, и не устает удивлять украинцев и поражать своих коллег яркими и патриотическими фото.

В этот раз актриса посетила киевское отделение "Пласта" в Украине, пообщалась с "пластунами" и теперь показала яркие фото с украинскими скаутами.

Как известно, сама Кэтрин Винник принадлежала к 10 гнезду "Василька", а чуть позже к 10 куреню, кружок "Кедры" в Пласте в Торонто, где она жила с родителями.

"Так прекрасно воссоединиться с моей украинской детской скаутской организацией Пласт. Спасибо большое за такой теплый прием!", - написала она в подписи к фотосессии.

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Девушка надела белую рубашку с вышивкой в стиле украинской вышиванки и юбку миди карандаш, волосы уложила в свободную косу вокруг головы, а макияж подчеркнула яркой помадой.Читайте такжеЗвезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине

На снимках она радостно общается с детьми и старшими членами Пласта, и делает общее сэлфи.

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick/

Кто такая Кэтрин Винник

Кэтрин Винник – канадская украинка. В Канаду эмигрировали ее родители, а дедушка был сечевым стрельцом. Настоящее имя актрисы - Катерина Винницкая.

Кроме актерских талантов девушка скрывает и другие не менее интригующие - с 6 до 17 лет Кэтрин состояла в украинской скаутской организации "Пласт", а училась она в украинской школе в Торонто. У нее черный пояс 3 дан по тхэквондо и 2 дан по карате.

Сейчас на счету актрисы более 40 фильмов и сериалов, в том числе и Доктор Хаус и Викинги.

Как ранее сообщал Главред, Кэтрин Винник прилетела в Киев с родителями к 50-летию их свадьбы и 30-летию Независимости Украины. Она прошлась по центру города, и завалила Сеть яркими фото с символами Киева и патриотическими подписями к ним.