УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 назвал лучшую группу в Украине

22 ноября 2022, 14:25

Дмитрий Шуруов отметил коллектив, в котором он видит наибольший артистичный потенциал.

Дмитрий Шуров, Pianoбой
Дмитрий Шуров назвал лучшую украинскую поп-группу / instagram.com/pianoboy_official

Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой, в этом году исполняет обязанности главного музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение-2023.

Недавно Шуров и Суспільне отобрали 10 артистов, которые в финале Национального отбора будут сражаться за право представить Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле.

В интервью на Радіо Промінь Пианобой рассказал, что отбор в этом году был чрезвычайно сильным, поэтому он бы с радостью нарушил правила, и отправил в финал не 10, а 20 конкурсантов, ведь среди тех, кто не прошел, оказалась лучшая, на его взгляд, украинская поп-группа.

"Надеюсь, что и последующие отборы, и вообще украинская музыка не будет останавливаться, потому что очень много за пределами этой десятки ярких людей, ярких артистов. Уже могу сказать, что, по моему мнению, самая крепкая сейчас поп-группа в Украине – это "Циферблат", которая только развивается, которая, к сожалению, не прошла в десятку", - рассказал Шуров.

19 декабря состоится финал Национального отбора на Евровидение, в котором определится имя артиста, который будет представлять Украину в 2023 году. Звездное жюри будет выбирать среди 10 претендентов:

  • 2TONE – "Квітка"
  • Angelina – Stronger
  • DEMCHUK – Alive
  • FIINKA – "Довбуш"
  • Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
  • KRUTЬ – "Колискова"
  • Moisei – I'm Not Alone
  • OY Sound System – "Ой, тужу"
  • Tember Blanche – "Я дома"
  • TVORCHI – Heart Of Steel

Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.

Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

Другие новости:

шоу-бизнес Евровидение Pianoбой Дмитрий Шуров новости шоу бизнеса Евровидение-2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:13

Vodafone резко взвинтит тарифы: украинцы узнали дату и новую цену

15:09

Константин Меладзе впервые отреагировал на слухи о разводе с Брежневой

15:00

Взрыв на Крымском мосту и ВСУ у перешейка превратят Крым в остров – генерал РоманенкоВидео

14:58

Повышение пенсий с декабря: кому и на сколько увеличат выплатыФотоВидео

14:57

"Это был публичный обман": спустя 9 месяцев Алина Паш призналась в незаконном посещении Крыма

Реклама
14:57

Украина предупредила Иран о последствиях: в МИД рассказали о встрече по дронам-камикадзе для РФВидео

14:53

"Могут пострадать другие страны": Науседа заявил, что война в Украине переходит в следующую фазуВидео

14:44

Россия оставит Украину в покое: Жданов назвал единственное условиеВидео

14:42

"Народная война": Путин задумал объявить полную мобилизацию в России - СМИ

14:40

Три бюджетных салата на Новый год за 60 гривен: быстрые рецептыВидео

14:28

"2-3 миллиона украинцев будут вынуждены покинуть дома": в ВОЗ предупредили о "самых черных днях войны"Видео

14:25

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 назвал лучшую группу в УкраинеВидео

14:10

Ракеты на исходе: потенциала РФ осталось на 3 массированные атаки - СМИВидео

14:05

"Бавовна в Москве": украинцев утешили новостями о разработке дальнобойного беспилотникаВидео

13:44

Пропагандисты РФ "похоронили" отца Путина за 10 лет до рождения диктатора

13:37

Украина может освободить все территории за 2-2,5 месяца при некоторых условиях – генерал МаломужВидео

13:33

Люди как раз получали помощь: снаряд оккупантов попал в пункт раздачи хлеба в Запорожской областиВидео

13:14

Атака на Крымский мост и закрытие неба: экс-чиновник ЮКОСа озвучил условия окончания войны в Украине

13:00

Гороскоп на 23 ноября 2022: Рыбам – забота о здоровье, а Львам – нервы

12:55

Финики обладают невероятными свойствами, но могут и навредить: как правильно выбрать сухофрукт

Реклама
12:54

"Замахнулись" на часть Украины: МИД вызывает посла Венгрии из-за скандальной выходки ОрбанаВидео

12:50

Арестович объяснил, почему обращение Путина к шаманам – признак близкого конца войныВидео

12:49

В Украине взлетят цены на продукты: что и на сколько подорожает из-за отключений света

12:26

59-летняя Лолита выставила обвисшую грудьВидео

12:25

Лидера Red Hot Chili Peppers застукали с младшей его на 35 лет украинской актрисой

12:15

"Конъюнктурный материал": эксперт объяснил, когда Путин "кинет" Кадырова и ПригожинаВидео

12:14

От авторов "взять Киев за 3 дня": россияне начали строить "засечную линию" на границе с УкраинойФотоВидео

11:48

Стал отцом и поехал на войну: в Украине ликвидировали болельщика "Спартака" из Волгограда

11:33

Бывшая жена Виталия Кличко в спортивном луке похвасталась подтянутой фигурой йогиниВидео

11:24

"Чтобы не была ячейка "русского мира": СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую ЛавруФотоВидео

10:52

"Женщин 9 дней держали стоя в контейнере": в Мелитополе оккупанты усилили издевательства над гражданскимиВидео

10:30

Что делать, если масло сильно брызгает: простая хитрость, которая избавит от грязи и ожогов

10:05

Гороскоп на сегодня 22 ноября 2022: Львам – успех в делах, а Козерогам – игра в молчанку

10:03

Путина можно приговорить за военные преступления: в США объяснили правовые механизмыВидео

09:19

5 вещей, которые нельзя делать с собакой

09:08

Карта Венгрии с частями Украины и Румынии: Орбан попал в скандал из-за шарфа с намеком на аннексиюВидео

09:08

Ракетный обстрел Ирака: будет большая война?мнение

08:41

"Пора ответить России за Вьетнам": сенатор США призвал предоставить Украине самолеты F-16

08:34

Скандал на Хмельнитчине: священник МП срывал отпевание погибшего на фронте украинского герояВидео

08:27

Расстрелял жену и пошел убивать украинцев: ВСУ ликвидировали одиозного вагнеровца – "героя РФ"

Реклама
07:58

Угроза массированных авиаударов: во Франции предупредили о новой тактике оккупантов РФВидео

07:45

Путинист Прилепин честно признался Скабеевой, зачем России нужно перемириеВидео

07:38

В Херсоне оккупанты сжигали тела своих погибших солдат на свалке – The GuardianВидео

07:35

Что делать, если кофе горчит и как смягчить вкус ароматного напитка

07:31

Провал РФ под Бахмутом: ВСУ отразили штурм и уничтожили десятки оккупантовВидео

07:09

В РФ могут готовить атаки под чужим флагом в Беларуси: в ISW оценили риск вступления страны в войнуВидео

06:49

Британия передала Украине усовершенствованные высокоточные ракеты Brimstone 2: что это за оружие

06:20

Почему вступление Украины в НАТО усилит Альянсмнение

05:20

Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2023: кролик принесет большие неприятностиВидео

05:07

День сыновей 2022: мамины поздравления в стихах, прозе и открыткахФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять