Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 назвал лучшую группу в Украине

Дмитрий Шуров назвал лучшую украинскую поп-группу / instagram.com/pianoboy_official

Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой, в этом году исполняет обязанности главного музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение-2023.

Недавно Шуров и Суспільне отобрали 10 артистов, которые в финале Национального отбора будут сражаться за право представить Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле.

В интервью на Радіо Промінь Пианобой рассказал, что отбор в этом году был чрезвычайно сильным, поэтому он бы с радостью нарушил правила, и отправил в финал не 10, а 20 конкурсантов, ведь среди тех, кто не прошел, оказалась лучшая, на его взгляд, украинская поп-группа.

"Надеюсь, что и последующие отборы, и вообще украинская музыка не будет останавливаться, потому что очень много за пределами этой десятки ярких людей, ярких артистов. Уже могу сказать, что, по моему мнению, самая крепкая сейчас поп-группа в Украине – это "Циферблат", которая только развивается, которая, к сожалению, не прошла в десятку", - рассказал Шуров.

19 декабря состоится финал Национального отбора на Евровидение, в котором определится имя артиста, который будет представлять Украину в 2023 году. Звездное жюри будет выбирать среди 10 претендентов:

2TONE – "Квітка"

Angelina – Stronger

DEMCHUK – Alive

FIINKA – "Довбуш"

Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

KRUTЬ – "Колискова"

Moisei – I'm Not Alone

OY Sound System – "Ой, тужу"

Tember Blanche – "Я дома"

TVORCHI – Heart Of Steel

Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.

Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

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