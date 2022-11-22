Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 назвал лучшую группу в Украине

Дмитрий Шуруов отметил коллектив, в котором он видит наибольший артистичный потенциал.
Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoбой, в этом году исполняет обязанности главного музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение-2023.
Недавно Шуров и Суспільне отобрали 10 артистов, которые в финале Национального отбора будут сражаться за право представить Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле.
В интервью на Радіо Промінь Пианобой рассказал, что отбор в этом году был чрезвычайно сильным, поэтому он бы с радостью нарушил правила, и отправил в финал не 10, а 20 конкурсантов, ведь среди тех, кто не прошел, оказалась лучшая, на его взгляд, украинская поп-группа.
"Надеюсь, что и последующие отборы, и вообще украинская музыка не будет останавливаться, потому что очень много за пределами этой десятки ярких людей, ярких артистов. Уже могу сказать, что, по моему мнению, самая крепкая сейчас поп-группа в Украине – это "Циферблат", которая только развивается, которая, к сожалению, не прошла в десятку", - рассказал Шуров.
19 декабря состоится финал Национального отбора на Евровидение, в котором определится имя артиста, который будет представлять Украину в 2023 году. Звездное жюри будет выбирать среди 10 претендентов:
- 2TONE – "Квітка"
- Angelina – Stronger
- DEMCHUK – Alive
- FIINKA – "Довбуш"
- Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
- KRUTЬ – "Колискова"
- Moisei – I'm Not Alone
- OY Sound System – "Ой, тужу"
- Tember Blanche – "Я дома"
- TVORCHI – Heart Of Steel
Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.
Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.
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