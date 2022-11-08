Джамала рассказала о благотворительных выступлениях и эмоциях от судейства на Нацотборе Евровидения

Джамала рассказала, что почувствовала, в шестой раз став членом жюри Нацотбора / instagram.com/jamalajaaa

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ продолжает рассказывать украинцам об оперативных новостях в стране и привлекать специалистов различных отраслей. В такой важный для страны время проект остается точкой опоры каждого украинца и отныне выходит на один час дольше: по будням с 7:00 до 11:00 и в выходные – с 8:00 до 11:00.

Ежедневно ведущие Сніданку з 1+1 на ТЕТ, которых любят миллионы зрителей, рассказывают новости, вместе с квалифицированными специалистами дают советы на различные темы, а также информируют, как держать в тонусе организм и что вкусного приготовить семье.

Эксклюзивно на Сніданок з 1+1 на ТЕТ пришла украинская певица Джамала, которая временно вернулась в Украину и на днях дала камерный концерт в музее Ханенко, который пострадал от российского обстрела. Все средства, собранные с билетов, будут направлены на нужды украинской армии.

"Сейчас наша реальность именно такова. Все деньги за билеты будут направлены на благое дело. Не часть, не какой-то процент, а полностью... музейный зал небольшой и мы понимали, что это будет ограниченность в количестве людей. Мы собрали более 200 тысяч гривен, но еще можно донатить на банку. Это пойдет на оружие, на нашу защиту, для девушек и парней, которые сейчас находятся под Херсоном", - прокомментировала Джамала.

В эфире певица поделилась подробностями создания нового альбома "Поклик" и прокомментировала, что это первая ее работа, которая не имеет места рождения. Ведь при написании песен Джамала все время находилась в пути. Кроме того, электронный узор всех песен состоит из крымско-татарского инструмента дайре, который звучит в каждой из новых песен мини-альбома. И подчеркнула: "Этот инструмент очень сложный. Он нагревается и когда теряет влагу или тепло – то не может играть. И во всех треках проложен этот саунд, который делает его магическим и добавляет шаманства... А вокал я накапливала в разных местах, даже в отеле".

Джамала рассказала, что почувствовала, в шестой раз став членом жюри Нацотбора / instagram.com/jamalajaaa

На днях стало известно, что певица вновь будет членом жюри Нацотбора на Евровидение-2023. Джамала - одна из победителей голосования в приложении "Дія" и вместе с Юлией Саниной и Тарасом Тополем будет выбирать того, кто представит Украину на предстоящем конкурсе. По словам певицы, для нее это большая ответственность.

"В этом году люди выбирали жюри и это очень круто. Позвонил Дима Шуров, который является музыкальным продюсером нынешнего Нацотбора, поздравил. И для меня это большая ответственность. Из соцсетей я узнала, что уже в шестой раз буду сидеть в жюри Нацотбора. Я не ожидала и не планировала, что это будет так долго. Мы, кстати, с Юлей Саниной уже пообщались относительно конкурса, с Тополей – еще нет", - поделилась Джамала.

Относительно участия в польских Танцах со звездами и победы в проекте, исполнительница отметила, что не имела такой цели, а стремилась использовать любую возможность, чтобы говорить об Украине и собрать средства на помощь нашей стране. И подчеркнула, украинцы уже продемонстрировали свою смелость, а в дальнейшем должны быть еще более трудолюбивыми.

Джамала рассказала, что почувствовала, в шестой раз став членом жюри Нацотбора / instagram.com/jamalajaaa

"За это время мы показали, какие мы смелые и свободные. У нас такая жажда свободы, которой не имеет ни один народ. И это увидел мир. Теперь наша задача показать нашу креативность. Ведь наша сила - в наших людях и в их трудолюбии. Мы - как машина. И я хочу воспользоваться возможностью и сказать всем людям, которые сегодня проснулись с нами - вы невероятны! И благодаря нам мы 100% победим", - прокомментировала певица.

На Сніданку з 1+1 на ТЕТ Джамала поделилась, где сейчас находятся ее сыновья. Сейчас они находятся в Варшаве вместе с родителями мужа, пока певица активно приобщается к различным благотворительным инициативам и использует каждую возможность говорить об Украине. И добавила: "Не могу позволить себе останавливаться, потому что мы еще не одержали победу".

Напоминаем, ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включения звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект в будни с 7:00 до 11:00 и в выходные – с 8:00 до 11:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.