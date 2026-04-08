Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

Известный украинский певец и муж Елены Мозговой Дэвид Аксельрод откровенно рассказал о причинах своего исчезновения из публичного поля и службе в Нацгвардии. Интервью с исполнителем вышло на сайте OBOZ.ua.
По словам Аксельрода, на сознательное исчезновение из публичного пространства его сподвигла смена жизненных приоритетов. Артист продолжает защищать Украину и вносить свой вклад в победу над террористической РФ.
"Если честно, сейчас просто не до этого. Приоритеты изменились: речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о гораздо более базовых вещах — чтобы мы выстояли и победили. С первых дней полномасштабной войны я фактически жил в этом режиме 24/7: занимался нашим благотворительным фондом, был в ТРО, сейчас служу в Нацгвардии. Пошел добровольцем — это было абсолютно сознательное решение", — рассказал Дэвид.
Супруг известной продюсерки поделился сложностями, с которыми он столкнулся после того, как добровольцем ушел на фронт. После тяжелого ранения Аксельроду пришлось пройти длительную реабилитацию. Несмотря на это, певец сейчас служит в Национальной гвардии Украины.
"Конечно, этот путь не был простым. На одном из выездов получил травму — дальше операция, потом еще одна. Именно в тот период завершился контракт с ТРО, и встал вопрос: что дальше. Я фактически на год выпал из активной службы — операции, реабилитация, постепенное возвращение в форму. Но когда восстановился, вернулся снова к службе — уже в Нацгвардию", — высказался артист.
Ранее Главред сообщал, что юрист Тараса Тополи объяснил претензии к интервью Марички Довбенко. По словам Ярослава Куца, журналистка нарушила договоренности с командой артиста и опубликовала видео с провокационными вопросами о личной жизни исполнителя.
Также Иван Довженко поделился личными подробностями жизни своей семьи после развода родителей. Он признался, что не только принял новую главу в жизни своего знаменитого отца, но и уже успел познакомиться с его молодой невестой, которая младше Вячеслава Довженко на 20 лет.
Вас может заинтересовать:
- "Мама Уэнздей" Кетрин Зета-Джонс показала яркую вышиванку
- Уничтожить: Тарас Тополя угрожает журналистке за опубликованное интервью
- "Была ревность": сын Довженко отреагировал на отношения отца с разницей в 20 лет
О персоне: Дэвид Аксельрод
Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) родился 22 июня 1983 года в Днепропетровске (ныне Днепр), сообщает Википедия. Пошел в 1989 году в спецшколу №9 с английским уклоном.
В 2002 году поступил в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры на факультет промышленного гражданского строительства, выбрав специальность инженер.
Впервые свой талант Владимир открыл еще в школе, где участвовал в концертах, дальше он развивал свои способности, участвуя в студенческих фестивалях.
В 2004 году Ткаченко стал лауреатом Международного конкурса "Юнiсть Днiпра", председателем которого был Иосиф Кобзон.
Затем Владимир попробовал свои силы в популярном на то время шоу "Шанс-4", и стал финалистом проекта. параллельно с этим в 2004 году стал участником 14-х "Таврийских игр".
В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе Евровидение, и записал песню "Потрiбна менi".
В 2007 году Ткаченко стал участником дуэта "Барселона" с Галиной Гаврилко, который создавался для участия в конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале. Дуэт исполнил песню Queen Barcelona, и занял второе место.
В 2008 году Ткаченко отправился в сольное плаванье, выпустив песню "Ненавижу и люблю", и выступил на телесъемках проекта "Лучшие песни года".
В 2009 году певец начал работать над своим первым сольным альбомом, и выпустил трек "Тебя выбираю". В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор", и вышел в финал шоу. В 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами", и со своей партнершей Ириной Лещенко завоевал "бронзу" проекта. В 2012 году его продюсером стала Алена Мозговая, которая вскоре стала его женой.
В январе 2019 года в эфире проекта "Голос страны-9" Ткаченко вышел на сцену под именем Дэвид Аскерольд.
Вскоре оказалось, что это не просто сценический псевдоним – он стал Дэвидом и в паспорте, взяв фамилию своего дедушки.
