Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

Дэвид Аксельрод раскрыл, что происходит в его жизни.

Куда пропал Дэвид Аксельрод

Известный украинский певец и муж Елены Мозговой Дэвид Аксельрод откровенно рассказал о причинах своего исчезновения из публичного поля и службе в Нацгвардии. Интервью с исполнителем вышло на сайте OBOZ.ua.

По словам Аксельрода, на сознательное исчезновение из публичного пространства его сподвигла смена жизненных приоритетов. Артист продолжает защищать Украину и вносить свой вклад в победу над террористической РФ.

Где служит Дэвид Аксельрод

"Если честно, сейчас просто не до этого. Приоритеты изменились: речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о гораздо более базовых вещах — чтобы мы выстояли и победили. С первых дней полномасштабной войны я фактически жил в этом режиме 24/7: занимался нашим благотворительным фондом, был в ТРО, сейчас служу в Нацгвардии. Пошел добровольцем — это было абсолютно сознательное решение", — рассказал Дэвид.

Супруг известной продюсерки поделился сложностями, с которыми он столкнулся после того, как добровольцем ушел на фронт. После тяжелого ранения Аксельроду пришлось пройти длительную реабилитацию. Несмотря на это, певец сейчас служит в Национальной гвардии Украины.

Дэвид Аксельрод - где сейчас

"Конечно, этот путь не был простым. На одном из выездов получил травму — дальше операция, потом еще одна. Именно в тот период завершился контракт с ТРО, и встал вопрос: что дальше. Я фактически на год выпал из активной службы — операции, реабилитация, постепенное возвращение в форму. Но когда восстановился, вернулся снова к службе — уже в Нацгвардию", — высказался артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Дэвид Аксельрод Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) родился 22 июня 1983 года в Днепропетровске (ныне Днепр), сообщает Википедия. Пошел в 1989 году в спецшколу №9 с английским уклоном. В 2002 году поступил в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры на факультет промышленного гражданского строительства, выбрав специальность инженер. Впервые свой талант Владимир открыл еще в школе, где участвовал в концертах, дальше он развивал свои способности, участвуя в студенческих фестивалях. В 2004 году Ткаченко стал лауреатом Международного конкурса "Юнiсть Днiпра", председателем которого был Иосиф Кобзон. Затем Владимир попробовал свои силы в популярном на то время шоу "Шанс-4", и стал финалистом проекта. параллельно с этим в 2004 году стал участником 14-х "Таврийских игр". В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе Евровидение, и записал песню "Потрiбна менi". В 2007 году Ткаченко стал участником дуэта "Барселона" с Галиной Гаврилко, который создавался для участия в конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале. Дуэт исполнил песню Queen Barcelona, и занял второе место. В 2008 году Ткаченко отправился в сольное плаванье, выпустив песню "Ненавижу и люблю", и выступил на телесъемках проекта "Лучшие песни года". В 2009 году певец начал работать над своим первым сольным альбомом, и выпустил трек "Тебя выбираю". В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор", и вышел в финал шоу. В 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами", и со своей партнершей Ириной Лещенко завоевал "бронзу" проекта. В 2012 году его продюсером стала Алена Мозговая, которая вскоре стала его женой. В январе 2019 года в эфире проекта "Голос страны-9" Ткаченко вышел на сцену под именем Дэвид Аскерольд. Вскоре оказалось, что это не просто сценический псевдоним – он стал Дэвидом и в паспорте, взяв фамилию своего дедушки.

