"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизни

Кратко:
- Роб Бейс умер в окружении родных и близких
- На момент смерти рэперу было 59 лет
Американский рэпер Роб Бейс, который прославился благодаря хиту It Takes Two, ушел из жизни.
Печальную новость сообщили на его официальной странице в Instagram.
Жизнь рэпера оборвалась 22 мая. Причиной смерти стал рак, с которым он боролся в течение длительного времени.
Роб Бейс умер в окружении родных и близких. На момент смерти рэперу было 59 лет.
"Музыка, энергия и наследие Роба помогли сформировать целое поколение и подарили радость миллионам людей по всему миру. За пределами сцены он был любящим отцом, семьянином, другом и творческой силой, чье влияние никогда не будет забыто. Спасибо за музыку, воспоминания и моменты, которые стали саундтреком нашей жизни", – говорится в посте.
Как пишет BBC, Роб Бейс родился в Гарлеме, Нью-Йорк, и стал известным как участник хип-хоп дуэта Rob Base and DJ E-Z Rock. Первый сингл дуэта DJ Interview вышел в 1986 году. Мировую известность группа получила в 1988 году после выхода песни It Takes Two.
"Мы не думали, что он станет настолько большим хитом", - говорил музыкант о песне, которая впоследствии стала одной из самых известных композиций эпохи хип-хопа 1980-х годов.
Трек занял третье место в чарте Billboard Hot Dance/Club Songs и получил платиновый статус от Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии. Песню сэмплировали, в частности, Snoop Dogg и Black Eyed Peas.
Композиция также звучала в фильме "Предложение" и в игре Grand Theft Auto: San Andreas.
