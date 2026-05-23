"Мы были вынуждены": LELEKA нарушила запрет на Евровидении 2026

Представительница Украины рассказала о последствиях своего смелого поступка.

LELEKA - Евровидение 2026

LELEKA выкрикнула "Слава Украине!" в гранд-финале Евровидения 2026

В гранд-финале Евровидения 2026 представительница Украины LELEKA сделала важный месседж миру — после своего выступления она выкрикнула "Слава Украине!", подчеркнув свою преданность родной стране. В интервью BBC артистка рассказала, какие последствия ждали ее из-за нарушения запрета на политические высказывания.

Ранее LELEKA отмечала, что на конкурсе достаточно сложно говорить о реальной ситуации в Украине из-за ограничений и правил Евровидения. Несмотря на это, певица решилась высказаться в прямом эфире. На удивление, никто из официальных представителей конкурса не высказал ей претензий.

"Пусть бы кто-то попытался сказать что-то, я бы хачапури сделала из того человека", — посмеялась артистка.

Исполнительница подчеркнула, что запрет на определенные высказывания на Евровидении есть и будет действовать дальше. Именно поэтому представители Украины пытались всеми силами говорить с аудиторией посредством творчества.

"Он есть, он был и он будет на этом конкурсе. Но нам было важно художественно все-таки вложить все те месседжи, которые для нас важны. Сделать это в таких рамках, в которые нас поставили. Мы были вынуждены говорить об этом методами искусства и не прямолинейно", — поделилась LELEKA.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

