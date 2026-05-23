"Мы были вынуждены": LELEKA нарушила запрет на Евровидении 2026

Вы узнаете:
- LELEKA выкрикнула "Слава Украине!" в гранд-финале Евровидения 2026
- Какие последствия настигли певицу
В гранд-финале Евровидения 2026 представительница Украины LELEKA сделала важный месседж миру — после своего выступления она выкрикнула "Слава Украине!", подчеркнув свою преданность родной стране. В интервью BBC артистка рассказала, какие последствия ждали ее из-за нарушения запрета на политические высказывания.
Ранее LELEKA отмечала, что на конкурсе достаточно сложно говорить о реальной ситуации в Украине из-за ограничений и правил Евровидения. Несмотря на это, певица решилась высказаться в прямом эфире. На удивление, никто из официальных представителей конкурса не высказал ей претензий.
"Пусть бы кто-то попытался сказать что-то, я бы хачапури сделала из того человека", — посмеялась артистка.
Исполнительница подчеркнула, что запрет на определенные высказывания на Евровидении есть и будет действовать дальше. Именно поэтому представители Украины пытались всеми силами говорить с аудиторией посредством творчества.
"Он есть, он был и он будет на этом конкурсе. Но нам было важно художественно все-таки вложить все те месседжи, которые для нас важны. Сделать это в таких рамках, в которые нас поставили. Мы были вынуждены говорить об этом методами искусства и не прямолинейно", — поделилась LELEKA.
@bbcnewsukrainian Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA в інтервʼю ВВС News Україна розповіла про заборону організаторів конкурсу говорити про війну в Україні. #євробаченя#лелека#шоубіз#музика#bbcnewsukrainian♬ оригінальний аудіозапис – BBC News Ukrainian - BBC News Ukrainian
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что автор знаменитой песни "Піду втоплюся" Андрей Миколайчук рассказал, что остался без крыши над головой. Дом композитора разрушили российские оккупанты. В свежем интервью артист признался, что в последнее время его пристанищем стала обычная землянка.
Также бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина заявила в интервью о возвращении на родину. Певица уже начала "украинизировать" свои социальные сети: на ее официальной странице в Instagram появились публикации на украинском языке.
Вас может заинтересовать:
- "Она съела все мои мозги": EL Кравчук рассказал о конфликте с Могилевской
- "Было очень тяжело": Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес
- "В нем появилась нежность": дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отец
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред