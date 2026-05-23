Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

Кристина Трохимчук
23 мая 2026, 12:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Юрий Горбунов вспомнил, как создал семью с Екатериной Осадчей.
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Вы узнаете:

  • Как поженились Горбунов и Осадчая
  • Кто организовал звездную свадьбу

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов впервые рассказал, какой была его свадьба с Екатериной Осадчей. Знаменитость признался в программе "Наодинці з гламуром", что планировал скромный праздник на двоих, но друзья изменили их планы.

По словам Горбунова, роспись на большом сроке беременности стала настоящим испытанием для его супруги. Сложностей добавила и зимняя погода — холод и гололед сделали поход в ЗАГС еще более волнительным для будущих родителей.

видео дня
Екатерина Осадчая родила вскоре после свадьбы
Екатерина Осадчая родила вскоре после свадьбы / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"У нас свадьба была неожиданно интересной, потому что ее готовили для нас друзья. Мы пошли в ЗАГС, расписались. Было очень холодно, 3 февраля, был страшный гололед. 3 февраля мы расписались, а 18-го уже родился сын Иван. Так что наша мама была уже в таком состоянии, что я переживал, дойдет ли она, все ли будет нормально", — поделился Юрий.

Несмотря на то, что пара не планировала пышного празднования, их друзья решили иначе. Для звезд подготовили сюрприз, который стал для них неожиданностью, ведь они не позвали на событие даже родителей.

Екатерина Осадчая - свадьба
Екатерина Осадчая - муж / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Но когда мы вышли из ЗАГСа, подъехал такой старинный лимузин. И выяснилось, что друзья заказали его для нас, заказали огромный зал. И мы туда пришли, а там какие-то народные ансамбли с инструментами. Это было все неожиданно, потому что мы хотели вдвоем тихонько, даже родителей не звали, но получилось, что друзья устроили сюрприз", — рассказал Горбунов.

Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Даша Кацурина удивила подписчиков неожиданной реакцией на комментарий, в котором ее сравнили с Надей Дорофеевой. В своих соцсетях Даша решила не уходить от ответа и честно рассказала, какие отношения связывают ее с известной певицей.

Также LELEKA, которая раньше жаловалась на жесткие ограничения Евровидения касательно освещения ситуации в Украине, пошла ва-банк. Исполнительница высказала свою позицию в прямом эфире и рассказала к каким последствиям привело ее решение пойти наперекор организаторам.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юрий Горбунов

Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Юрий Горбунов Екатерина Осадчая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:17Мир
РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

12:09Украина
У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

Китайский гороскоп на сегодня, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

Китайский гороскоп на сегодня, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

Последние новости

14:11

Кабачки и огурцы цветут, а завязей нет: как спасти урожай

13:42

Женщина оставила "секретную" смесь на кухне и мошки начали исчезатьВидео

13:41

Астрологи назвали пять самых гармоничных пар по знаку зодиака - кто они

13:35

"Пережила так много": принц Уильям сделал редкое признание о Кейт Миддлтон

13:19

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
13:13

"Саундтрек нашей жизни": известный американский рэпер ушел из жизниВидео

12:34

Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта

12:31

"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

12:25

Кондиционеры могут исчезнуть, ведь электричество больше не нужно

Реклама
12:17

Президент Чехии призвал НАТО "показать зубы" в ответ на провокации Кремля

12:09

РФ цинично ударила дроном по траурной колонне: есть погибший и пострадавшие

11:55

У Путина остаются считанные месяцы: разведка раскрыла главную проблему РФ в войне

11:41

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

11:27

Украину разогреет до +28 градусов, но ненадолго: когда придет новая волна холода

11:21

Девушка услышала звук из своего живота, а затем замерла от ужасаВидео

11:18

Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растенияВидео

10:58

РФ нанесла удар по Харьковской области: погибли три человека

10:36

Кацурина резко ответила на сравнение с Дорофеевой: "Просто скажу"

10:28

Держится за две цели: в ISW сказали, почему Путин не готов завершить войну

10:14

Как избавиться от сорняков раз и навсегда: проверенный метод от агронома

Реклама
09:42

Отправил последнее фото и в ту же минуту погиб: россияне убили украинского воинаЭксклюзив

09:42

"Мы были вынуждены": LELEKA нарушила запрет на Евровидении 2026Видео

09:42

Полная оккупация Покровска: военный рассказал о реальной ситуации в городе

09:37

Почему 24 мая нельзя срывать шиповник: какой церковный праздник

09:12

Дырки на листьях капусты: в чем причина и что с этим делатьВидео

09:01

Дроны навестили Новороссийск: вспыхнули крупные нефтяные объекты

08:31

В стиле Call of Duty: Украина меняет подход к ведению войны - The Times

07:33

Сенаторы от обеих партий просят Пентагон ускорить выделение помощи Украине – AP

05:45

Как понять, что у ребенка режутся зубы: специалист назвал основные признаки

05:11

Сорняки исчезнут надолго: как обычная газета может сработать лучше химии

04:30

Четыре знака зодиака станут магнитом для денег: кому вот-вот повезет

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика у источника воды за 19 с

03:33

Что обжаривать первым - чеснок или лук: большинство ошибается годами

03:11

Память или грех: зачем на кладбище оставляют хлеб и водку

02:31

Есть ли ядерная угроза со стороны Беларуси: Ступак раскрыл секретный блеф КремляВидео

01:39

Трем знакам зодиака конец мая принесет деньги: кого ждет особенная удача

00:18

Зеленский рассказал, что будет после выхода США из переговоров

22 мая, пятница
23:37

Серьёзная непогода охватит Украину: где будет бушевать шторм

23:23

Инна Белень показала фигуру после родов: четное фото

23:12

Энн Хэтэуэй рассказала о подтяжке лица: в чем призналась актриса

Реклама
23:01

О вьюнке можно забыть: как просто избавиться от надоедливого сорнякаВидео

22:45

Как живут Уильям и Кейт: принц рассказал о семейных шалостях

22:29

В Украине изменили правила бронирования военнообязанных

22:27

Какой будет погода до конца мая в Украине: подробный прогноз

22:04

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам: Генштаб раскрыл подробности

21:49

На чемпионате Украины в гонке FPV-дронов с нагрузкой победил пилот McQueen на дроне F7 от F-Drones

21:23

"В нем появилась нежность": дочь Брюса Уиллиса рассказала, как изменился отецВидео

21:12

Гниют и не краснеют: что нужно сделать, чтобы не остаться без помидоровВидео

20:20

"Было очень тяжело": Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес

20:15

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять