"Переживал, дойдет ли она": Горбунов раскрыл, какой была свадьба с беременной Осадчей

Юрий Горбунов вспомнил, как создал семью с Екатериной Осадчей.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов - свадьба

Известный украинский ведущий Юрий Горбунов впервые рассказал, какой была его свадьба с Екатериной Осадчей. Знаменитость признался в программе "Наодинці з гламуром", что планировал скромный праздник на двоих, но друзья изменили их планы.

По словам Горбунова, роспись на большом сроке беременности стала настоящим испытанием для его супруги. Сложностей добавила и зимняя погода — холод и гололед сделали поход в ЗАГС еще более волнительным для будущих родителей.

Екатерина Осадчая родила вскоре после свадьбы

"У нас свадьба была неожиданно интересной, потому что ее готовили для нас друзья. Мы пошли в ЗАГС, расписались. Было очень холодно, 3 февраля, был страшный гололед. 3 февраля мы расписались, а 18-го уже родился сын Иван. Так что наша мама была уже в таком состоянии, что я переживал, дойдет ли она, все ли будет нормально", — поделился Юрий.

Несмотря на то, что пара не планировала пышного празднования, их друзья решили иначе. Для звезд подготовили сюрприз, который стал для них неожиданностью, ведь они не позвали на событие даже родителей.

Екатерина Осадчая - муж

"Но когда мы вышли из ЗАГСа, подъехал такой старинный лимузин. И выяснилось, что друзья заказали его для нас, заказали огромный зал. И мы туда пришли, а там какие-то народные ансамбли с инструментами. Это было все неожиданно, потому что мы хотели вдвоем тихонько, даже родителей не звали, но получилось, что друзья устроили сюрприз", — рассказал Горбунов.

Екатерина Осадчая

О персоне: Юрий Горбунов Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины, сообщает Википедия. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

