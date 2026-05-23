Кацурина резко ответила на сравнение с Дорофеевой: "Просто скажу"

Даше Кацуриной не польстило внезапное сравнение с новой супругой бывшего мужа.

Даша Кацурина про Надю Дорофееву / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Кацурина, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

В сети сравнили Дашу Кацурину и Надю Дорофееву

Как на это отреагировала рестораторка

Украинская дизайнерка и рестораторка Даша Кацурина неожиданно отреагировала на сообщение комментатора, в котором ее сравнили с Надей Дорофеевой. В Instagram она поделилась, в каких отношениях сейчас находится с известной певицей.

Кацурина поделилась в соцсетях размышлениями, которые волнуют ее в последнее время. Она откровенно рассказала, что сомневается, нужно ли эмигрировать ради безопасности детей, когда в Украине остается вся ее жизнь.

Даша Кацурина и Дантес / фото: instagram.com, Владимир Дантес

"Уехать и быть solo mom без работы или каждый вечер отвечать 4-летнему сыну, будут сегодня обстрелы или нет, и прятаться вместе в бомбоубежище? Продолжать строить стабильные, устоявшиеся проекты или рисковать всем и делать все новое? Быть одинокой в отношениях или просто быть самой? Я не знаю правильных ответов. Двигаемся по сердцу", — призналась Даша.

В комментариях девушку неожиданно сравнили с Надей Дорофеевой. Поклонница подчеркнула, что видит в дизайнерке больше глубины. Однако лестное сравнение не понравилось Даше — она подчеркнула, что не соперничает с певицей и их личные вопросы давно решены.

Ответ Даши Кацуриной / скрин из Instagram

"Дорогая, я понимаю, что, возможно, мотивация этого комментария — сделать мне приятно, но в действительности это не так. Надя — женщина и жена отца моих детей, наши личные вопросы решены, и любое сравнение не делает мне приятно. Просто скажу", — высказалась Кацурина.

Даша Кацурина — личная жизнь

С 2015 по 2022 год Даша Кацурина была замужем за ресторатором Мишей Кацуриным, от которого воспитывает двоих детей — дочь Александру и сына Ивана. После громкого развода, совпавшего с началом полномасштабного вторжения, Даша начала встречаться с певцом Владимиром Дантесом (пока ее экс-супруг строил отношения с бывшей женой Дантеса, Надей Дорофеевой).

инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

О персоне: Даша Кацурина Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

