"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

Знаменитая австралийская певица Кайли Миноуг впервые призналась, что у нее случился рецидив рака в 2021 году. Как сообщает Woman and Home, болезнь вернулась к артистке спустя 16 лет после первого диагноза.
По словам Миноуг, она изо всех сил старалась скрыть информацию о своем недуге от общественности. Болезнь приносила ей большие страдания, заставляя звезду чувствовать себя "лишь оболочкой человека".
"Мой второй онкодиагноз был поставлен в начале 2021 года, и мне удалось сохранить это при себе, в отличие от первого раза. Я не чувствую себя обязанной рассказывать об этом миру. Я не хотела снова выходить из дома, я знала, что рак — это не просто эпизод в моей жизни", — поделилась Кайли.
Несмотря на диагноз, певица пыталась родить ребенка. Она даже отложила ради этого химиотерапию, однако все попытки окончились неудачей.
"Я пробовала несколько раз сделать ЭКО, всегда с этой тонкой ниточкой надежды, но я просто не могла не попробовать. Если бы это произошло, это было бы чем-то близким к чуду. Но ничего не вышло", — высказалась Миноуг.
О персоне: Кайли Миноуг
Кайли Миноуг также известная под мононимом Кайли— австралийская поп-певица, автор песен и актриса. Наиболее коммерчески успешная австралийская исполнительница, известная частыми сменами сценического образа. СМИ называют её "поп-принцессой" австралийской музыкальной сцены и "иконой стиля".
