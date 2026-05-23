"Я в терапии": украинская актриса призналась в кризисе в браке с военным

Известная украинская актриса Вероника Мишаева-Яковлева впервые откровенно рассказала о непростом периоде в браке с мужем, который служит в ВСУ.
Муж артистки, Максим Яковлев, добровольно присоединился к украинской армии после начала полномасштабной войны и отправился на фронт защищать страну. С того момента супругам приходится поддерживать отношения на расстоянии.
В интервью актриса призналась, что с каждым годом подобный формат становится все более сложным как эмоционально, так и психологически.
По словам Вероники Мишаевой-Яковлевой, они с мужем стараются сохранять близость, поддерживать друг друга и искать взаимопонимание. Однако длительная разлука и совершенно разный жизненный опыт постепенно создают между ними дистанцию.
Актриса отметила, что со временем каждый из супругов фактически начинает жить собственной жизнью, из-за чего отношения переживают серьезный кризис. Несмотря на трудности, пара продолжает бороться за свой брак и пытается сохранить связь даже в условиях войны.
"Сейчас очень сложный период. Вот это ожидание - оно очень разное. Особенно после этой зимы. Я думала, что весна, будет легче, но все равно сложновато. Как бы мы ни старались сохранять, придумывать, как можно это поддерживать, расстояние будто стирает весь ваш микробиом, в котором мы существовали. Вы просто начинаете жить каждый свою жизнь. Это с каждым годом усложняется. Поэтому тяжело. Просто вы проживаете разный опыт, пытаетесь понять, поддержать друг друга, но вы просто живете две отдельные жизни", - признается артистка.
Вероника Мишаева-Яковлева в подробности углубляться не стала, но подтвердила, что действительно переживает кризис в браке. Они с мужем пытаются с достоинством пройти этот период, но это нелегко. Актриса даже на фоне этого обратилась к терапии.
"Да, мы переживаем кризис в отношениях. Это сейчас очень сложный период. Нас же никто не готовил к такому, как проходить это. Мы стараемся с достоинством, с уважением, но это очень трудно. Сейчас я в максимальном кризисе. Я в терапии: и в семейной, и в личной", - призналась артистка.
О персоне: Вероника Мишаева-Яковлева
Вероника Мишаева-Яковлева - известная украинская актриса театра и кино. Получила широкую популярность благодаря главным и заметным ролям в популярных украинских сериалах.
Актриса родом из города Харьков. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (КНУТКиТ).
Снялась в таких сериалах, как "Мистер и миссис Малышко" (главная роль - Мария Малышко), "Вскрытие покажет", "След", "Участковый с ДВРЗ" и "Подмена".
Муж актрисы, Максим Яковлев, является военнослужащим и защищает Украину в рядах ВСУ.
Актриса активно высказывается в интервью о жизни во время войны и насущных социальных темах.
