"Не пытается быть удобной": пропавший Аксельрод сделал заявление о Мозговой

Долгое время Дэвид Аксельрод не появлялся в публичном пространстве.

Девид Аксельрод дал редкое интервью

Вы узнаете:

Как Дэвид Аксельрод охарактеризовал Елену Мозговую

Где сейчас живут дочери известной продюсерки

Известный украинский певец Дэвид Аксельрод дал редкое интервью, в котором упомянул свою знаменитую супругу Елену Мозговую. По словам артиста изданию OBOZ.ua, его жена не советуется с ним по поводу освещения своей личной жизни в СМИ.

Аксельрод отреагировал на недавнее интервью жены, в котором она откровенно рассказала о семейной жизни с известным певцом Александром Пономаревым. Дэвид отметил, что Елена абсолютно свободна в своих высказываниях и не советуется с ним по этому поводу.

Где сейчас Дэвид Аксельрод

"Она может делать, что она хочет и когда она хочет. Она взрослая девочка. И, наверное, во многом именно за это я ее и люблю — за ее самостоятельность, за характер, за то, что она не пытается быть "удобной" для кого-то, а всегда остается собой", — заявил артист.

Также исполнитель приоткрыл завесу тайны о том, чем занимаются старшие дети его супруги. Дэвид подчеркнул, что находится в прекрасных отношениях с дочерьми Мозговой.

Елена Мозговая с дочерями

"Одна в Германии, другая — в Дубае. У нас с ними нормальные, теплые отношения — я знаю их фактически с детства, еще когда им было 7 и 10 лет. Обе работают и нашли себя в разных сферах. Зоя — более творческая натура, сейчас она занимается искусством, работает как художница. Женя, наоборот, ушла в более аналитическое направление — связанное с финансами, брокерством, работой с рынками", — поделился Аксельрод.

Елена Мозговая

Ранее Главред сообщал, что выступление Насти Каменских в Филадельфии обернулось скандалом. Видеозапись, на которой артистка отчитывает пришедших на концерт немногочисленных американских фанатов, быстро разлетелась по сети, вызвав бурную реакцию.

Также певец Melovin сообщил, что его родительский дом получил повреждения во время ночного обстрела родного города Одессы. Артист поделился кадрами, на которых запечатлены последствия атаки российских беспилотников.

О персоне: Дэвид Аксельрод Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) родился 22 июня 1983 года в Днепропетровске (ныне Днепр), сообщает Википедия. Пошел в 1989 году в спецшколу №9 с английским уклоном. В 2002 году поступил в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры на факультет промышленного гражданского строительства, выбрав специальность инженер. Впервые свой талант Владимир открыл еще в школе, где участвовал в концертах, дальше он развивал свои способности, участвуя в студенческих фестивалях. В 2004 году Ткаченко стал лауреатом Международного конкурса "Юнiсть Днiпра", председателем которого был Иосиф Кобзон. Затем Владимир попробовал свои силы в популярном на то время шоу "Шанс-4", и стал финалистом проекта. параллельно с этим в 2004 году стал участником 14-х "Таврийских игр". В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе Евровидение, и записал песню "Потрiбна менi". В 2007 году Ткаченко стал участником дуэта "Барселона" с Галиной Гаврилко, который создавался для участия в конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале. Дуэт исполнил песню Queen Barcelona, и занял второе место. В 2008 году Ткаченко отправился в сольное плаванье, выпустив песню "Ненавижу и люблю", и выступил на телесъемках проекта "Лучшие песни года". В 2009 году певец начал работать над своим первым сольным альбомом, и выпустил трек "Тебя выбираю". В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор", и вышел в финал шоу. В 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами", и со своей партнершей Ириной Лещенко завоевал "бронзу" проекта. В 2012 году его продюсером стала Алена Мозговая, которая вскоре стала его женой. В январе 2019 года в эфире проекта "Голос страны-9" Ткаченко вышел на сцену под именем Дэвид Аскерольд. Вскоре оказалось, что это не просто сценический псевдоним – он стал Дэвидом и в паспорте, взяв фамилию своего дедушки.

