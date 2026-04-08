"Невежество и неуважение": у Тараса Тополи жестко ответили на скандал с угрозами

Вы узнаете:
- Адвокат Тараса Тополи ответил на претензии Марички Довбенко
- Почему случился скандал после интервью Тараса Тополи
Украинская журналистка Маричка Довбенко недавно заявила про угрозы со стороны команды певца Тараса Тополи, с которым она записала интервью. Представители артиста ответили на ее претензии в Facebook.
По словам адвоката Тополи Ярослава Куца, исполнитель не соглашался на интервью после развода, ведь заключил уговор со своей бывшей женой Еленой Тополей по поводу освещения их личной жизни в СМИ. Несмотря на это, Куц договорился об интервью с Довбенко из-за просьбы друга. Перед началом разговора журналистка была предупреждена о том, что ей не стоит задавать вопросы Тарасу о разводе, и она согласилась согласовать финальную версию видеоматериала.
"Перед подготовкой и записью я и присутствующая на записи PR-менеджер Елена Гармаш предупредили дважды Довбенко, что в интервью есть ограничения и рамки. Однако уже во время записи разговора Довбенко неоднократно задавала Тарасу провокативные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-женой. Конечно, как человек воспитанный и корректный, Тарас на подобные вопросы отвечал взвешенно и сдержанно, а иногда вообще отказывал в ответе (вы, видимо, видели это в записи). После завершения записи интервью Елена Гармаш сразу отметила лично Довбенко о нарушении договоренностей, на что получила заверение, что все будет согласовано со мной и финальная версия не нарушит предварительные договоренности", — пояснил Ярослав Куц.
Несмотря на условия, выдвинутые командой артиста, журналистка опубликовала интервью без предварительного согласия и отказалась удалить фрагменты с провокационными вопросами. Ярослав Куц опубликовал переписку с Маричкой Довбенко и призвал подписчиков рассудить, были ли с его стороны угрозы и давление. Адвокат Тараса Тополи уточнил, что дальше ситуация будет решаться через суд, а канал журналистки будет блокироваться из-за нарушения авторских прав.
"В результате: "начинающая звездочка Довбенко" пытается хайпировать на разговоре всеми способами, в том числе обвиняя Тараса и его команду в "давлении на журналиста". Мой "бывший товарищ" — к сожалению, уже бывший товарищ... Я выгребаю за свою доброту и желание помочь... Далее — все же суд, забастовки ютуб-канала, блокирование ресурса, на котором совершено нарушение авторских прав Тараса Тополи и допущено полное невежество и неуважение к личной жизни Тараса и его экс-жены", — заявил Куц.
О ситуации также высказалась PR-менеджер исполнителя Елена Гармаш. Она подчеркнула, что команда Тараса Тополи всегда готова к честному диалогу со СМИ и призвала к объективному освещению ситуации.
"Мы всегда открыты к коммуникации и диалогу. И я не раз говорила: отношения между журналистами и командами артистов — это как вальс. Здесь важно взаимоуважение, чувство границ и честность друг перед другом. Ибо когда кто-то начинает "тянуть одеяло" только в свою сторону — это уже не партнерство, а манипуляция. И еще один момент, который, похоже, стоит напомнить. Хайп — это всегда короткая дистанция. Он быстро взлетает, но так же быстро исчезает. А вот репутация — это марафон. Она формируется годами и остается с тобой значительно дольше любых просмотров или громких заголовков", — написала Елена Гармаш в Facebook.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Маричка Довбенко заявила о конфликте с Тарасом Тополей. По ее словам, команда артиста в ультимативной форме потребовала вырезать десять фрагментов из уже записанного интервью. Довбенко сообщила, что представители певца хотят подать на нее в суд.
Также звезда проектов "Кофе с кардамоном" и "Мавка. Настоящий миф" Иван Довженко поделился личными переживаниями по поводу развода родителей и высказался про отношения звездного отца с девушкой, которая на 20 лет младше него.
О персоне: Тарас Тополя
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред