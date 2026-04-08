"Невежество и неуважение": у Тараса Тополи жестко ответили на скандал с угрозами

Маричка Довбенко заявила об угрозах со стороны команды Тараса Тополи после интервью.

Тарас Тополя - скандальное интервью

Адвокат Тараса Тополи ответил на претензии Марички Довбенко

Почему случился скандал после интервью Тараса Тополи

Украинская журналистка Маричка Довбенко недавно заявила про угрозы со стороны команды певца Тараса Тополи, с которым она записала интервью. Представители артиста ответили на ее претензии в Facebook.

По словам адвоката Тополи Ярослава Куца, исполнитель не соглашался на интервью после развода, ведь заключил уговор со своей бывшей женой Еленой Тополей по поводу освещения их личной жизни в СМИ. Несмотря на это, Куц договорился об интервью с Довбенко из-за просьбы друга. Перед началом разговора журналистка была предупреждена о том, что ей не стоит задавать вопросы Тарасу о разводе, и она согласилась согласовать финальную версию видеоматериала.

Тарас Тополя и Маричка Довбенко

"Перед подготовкой и записью я и присутствующая на записи PR-менеджер Елена Гармаш предупредили дважды Довбенко, что в интервью есть ограничения и рамки. Однако уже во время записи разговора Довбенко неоднократно задавала Тарасу провокативные вопросы о браке, разводе и "скандале" с экс-женой. Конечно, как человек воспитанный и корректный, Тарас на подобные вопросы отвечал взвешенно и сдержанно, а иногда вообще отказывал в ответе (вы, видимо, видели это в записи). После завершения записи интервью Елена Гармаш сразу отметила лично Довбенко о нарушении договоренностей, на что получила заверение, что все будет согласовано со мной и финальная версия не нарушит предварительные договоренности", — пояснил Ярослав Куц.

Несмотря на условия, выдвинутые командой артиста, журналистка опубликовала интервью без предварительного согласия и отказалась удалить фрагменты с провокационными вопросами. Ярослав Куц опубликовал переписку с Маричкой Довбенко и призвал подписчиков рассудить, были ли с его стороны угрозы и давление. Адвокат Тараса Тополи уточнил, что дальше ситуация будет решаться через суд, а канал журналистки будет блокироваться из-за нарушения авторских прав.

Адвокат Тараса Тополи про условия интервью

"В результате: "начинающая звездочка Довбенко" пытается хайпировать на разговоре всеми способами, в том числе обвиняя Тараса и его команду в "давлении на журналиста". Мой "бывший товарищ" — к сожалению, уже бывший товарищ... Я выгребаю за свою доброту и желание помочь... Далее — все же суд, забастовки ютуб-канала, блокирование ресурса, на котором совершено нарушение авторских прав Тараса Тополи и допущено полное невежество и неуважение к личной жизни Тараса и его экс-жены", — заявил Куц.

О ситуации также высказалась PR-менеджер исполнителя Елена Гармаш. Она подчеркнула, что команда Тараса Тополи всегда готова к честному диалогу со СМИ и призвала к объективному освещению ситуации.

Команда Тараса Тополи будет судиться с журналисткой

"Мы всегда открыты к коммуникации и диалогу. И я не раз говорила: отношения между журналистами и командами артистов — это как вальс. Здесь важно взаимоуважение, чувство границ и честность друг перед другом. Ибо когда кто-то начинает "тянуть одеяло" только в свою сторону — это уже не партнерство, а манипуляция. И еще один момент, который, похоже, стоит напомнить. Хайп — это всегда короткая дистанция. Он быстро взлетает, но так же быстро исчезает. А вот репутация — это марафон. Она формируется годами и остается с тобой значительно дольше любых просмотров или громких заголовков", — написала Елена Гармаш в Facebook.

Тарас Тополя

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что Маричка Довбенко заявила о конфликте с Тарасом Тополей. По ее словам, команда артиста в ультимативной форме потребовала вырезать десять фрагментов из уже записанного интервью. Довбенко сообщила, что представители певца хотят подать на нее в суд.

Также звезда проектов "Кофе с кардамоном" и "Мавка. Настоящий миф" Иван Довженко поделился личными переживаниями по поводу развода родителей и высказался про отношения звездного отца с девушкой, которая на 20 лет младше него.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

