Муж больной Катерины Тышкевич рассказал о новых трудностях со здоровьем актрисы

Тяжелобольная актриса Тышкевич находится в тяжелом состоянии.

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Катерина Тышкевич борется за жизнь / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyschkevich

У украинской актрисы Екатерины Тышкевич, которая сейчас находится в реанимации и борется с последствиями сепсиса, потихоньку улучшается состояние.

Об этом сообщил ее муж - украинский актер Валентин Томусяк.

На своей странице в Instagram, он сообщил новые подробности о состоянии актрисы. По его словам, физическое состояние Катерины потихоньку улучшается.

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Между тем, Томусяк добавляет, что эмоционально-психологическое состояние актрисы остается очень тяжелым.

Катерина Тышкевич находится в тяжелом состоянии / Скриншот Instagram/t.o.m.u.s.y.a.k

Что случилось с Катериной Тышкевич:

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, около восьми лет страдала от ужасных мигреней, которые мешали ей нормально функционировать - от болии ее тошнило, спать она могла только с сильнодействующими обезболивающими, но и они вскоре перестали помогать.

Долгие годы она билась над тем, чтобы найти причину ее недуга. Позже она нашла специалистов, которые сумели поставить диагноз, и она уже начала лечение.

10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.

Позже украинская актриса Ольга Сумская раскрыла, где именно находится Тышкевич. Она отметила, что Томусяк пока на связь не выходит, но оно и не удивительно, учитывая резонанс, который произвела новость о госпитализации Кати. Она также сообщила, что Катя Тышкевич лечится в Одессе.

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