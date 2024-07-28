Ян Абрамов, якобы, уведомил охрану не пускать певицу домой.

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Певица Алсу прокомментировала развод / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину и разводится со своим мужем Яном Абрамовым, оказывается имела неприятности с тем, чтобы попасть в собственную квартиру.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, бизнесмен без объяснения причин решил запретить Алсу заходить домой. Для этого он дал устное распоряжение сотрудникам ЖК "Триумф", которые не должны были пускать певицу на территорию.

Как сообщают некоторые источники, порядок пользования квартирой певице пришлось устанавливать в суде. И лишь через три недели, получив судебное постановление, Алсу смогла вернуться в квартиру.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

По словам адвоката Абрамова Александра Добровинского, появившаяся в сети информация не соответствует действительности. Он также добавила, что Алсу пользовалась данной квартирой. Также сообщалось, якобы у Алсу возникли сложности с попаданием на парковку жилого комплекса.

Автомобиля звезды не оказалось в списке жильцов. На территорию ЖК при этом могут попасть только те авто, чьи номера занесены в базу. Система распознавания работает в автоматическом режиме. Для проезда Алсу было достаточно подать сведения о новой машине в администрацию ЖК, но помощница певицы сделала только письменный запрос.

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апомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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