Мускулистый Цымбалюк взбудоражил поклонниц: смелые фото

Кратко:
- Тарас Цымбалюк снялся в откровенной фотосессии
- Что говорят фанатки артиста
Едва ли мы отошли от новой фотосессии в нижнем белье от Дэвида Бекхема, как нас решил "убить наповал" украинский актер Тарас Цымбалюк.
На своей странице в Instagram, он выложил фото из новой фотосессии, где играет мускулами и позирует в нижнем белье.
Свои фото артист подписал лаконичным "доброе утречко". Однако комментаторы не остались в стороне и принялись нахваливать и шутить новые фото актера.
"Муж спрашивает, почему эта песня играет в 20-й раз", "Я была уверена, что на последнем фото – трусов не будет! Разочаровали", "Девушки, третью фотку все приблизили?", "На завтрак должна быть каша… но будет яичница с сосиской", "Ох, а давление то сильно подскочило", "Это действительно доброе утро", - пишут комментаторы.
На фото мускулистый Цымбалюк позирует в боксерах известного бренда, в вязанной кофте на голый торс, а также в высоких носах и сникерсах.
Тарас Цымбалюк - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.
А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
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