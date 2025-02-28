Мускулистый Цымбалюк взбудоражил поклонниц: смелые фото

Тарас Цымбалюк порадовал поклонниц свежими фото.

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Тарас Цымбалюк показал свое тело / Коллаж Главред, фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Кратко:

Тарас Цымбалюк снялся в откровенной фотосессии

Что говорят фанатки артиста

Едва ли мы отошли от новой фотосессии в нижнем белье от Дэвида Бекхема, как нас решил "убить наповал" украинский актер Тарас Цымбалюк.

На своей странице в Instagram, он выложил фото из новой фотосессии, где играет мускулами и позирует в нижнем белье.

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Свои фото артист подписал лаконичным "доброе утречко". Однако комментаторы не остались в стороне и принялись нахваливать и шутить новые фото актера.

Тарас Цымбалюк похвастался своим торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк похвастался своим торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

"Муж спрашивает, почему эта песня играет в 20-й раз", "Я была уверена, что на последнем фото – трусов не будет! Разочаровали", "Девушки, третью фотку все приблизили?", "На завтрак должна быть каша… но будет яичница с сосиской", "Ох, а давление то сильно подскочило", "Это действительно доброе утро", - пишут комментаторы.

Тарас Цымбалюк похвастался своим торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

На фото мускулистый Цымбалюк позирует в боксерах известного бренда, в вязанной кофте на голый торс, а также в высоких носах и сникерсах.

Тарас Цымбалюк похвастался своим торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк похвастался своим торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк похвастался своим торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.

А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

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