"Мудрые дети": Алсу рассказала, как дети отреагировали на измены отца

Певица Алсу рассказала о том, как ее дочери отреагировали на развод пары.

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Алсу разводится с Яном Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Российская певица Алсу, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину и разводится со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, рассказала о том, как ее дети отреагировали на поступок отца и развод.

Как пишет пропагандистское издание КП, дочери Алсу продолжают дружить со своим отцом. "На мой взгляд, родители - это главное в жизни ребенка. В этом плане ничего не изменилось. Мне повезло, у меня очень мудрые дети", - сказала певица.

Алсу также рассказала о своей новой свободе.

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"Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, под опекой своего мужа. Я на сто процентов самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь… Трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут все", - сказала она.

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Напомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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