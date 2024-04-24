"Моя любовь": бывшая жена Узелкова показала своего самого дорогого мужчину

Марина Боржемская показала теплое фото с отцом и поздравила его с днем рождения.

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Марина Боржемская поздравила отца с днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina/

Бывшая жена украинского боксера Вячесла Узелкова, тренер Марина Боржемская поделилась радостной новостью – ее отец отпраздновал день рождения.

На своей странице в соцсетях Боржемская опубликовала фото с отцом и публично обратилась к нему. Марина отметила, что гордиться быть дочерью такого отца.

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На снимке Марина позирует в легком белом платье, а ее отец в рубашке и жилетке. И Боржемская, и ее отец искренне улыбаются и выглядят счастливыми.

"Моя любовь, мой папа, с днем рождения! Самое большое счастье и награда быть твоей дочерью. Крепкого тебе здоровья, многая лета и внутреннего покоя! Люблю!", — написала Марина.

Марина Боржемская показала своего отца / фото: скрин instagram.com/uzelkova.marina/

Кто такая Марина Боржемская? Многие знали Марину Боржемскую, как жену известного боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году пара поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

После начала полномасштабной войны бывший муж окончательно исчез из жизни семьи, поэтому Марина сама воспитывает 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.

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Отметим, Марина Боржемская рассказала в интервью о том, что бывший муж ей изменял, но она всячески пыталась сохранить семью, даже несмотря на то, что он пытался понизить ее самооценку до минимума.

А также ранее Вячеслава Узелкова разозлил вопрос журналистки о том, почему он не видится с детьми. Он сразу встал со стула, и начал снимать с себя петличку с микрофоном и матерится.

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