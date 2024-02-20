Наконец-то почувствовала себя женщиной: шикарная Боржемская поздравила себя с днем рождени

Марина Боржемская поздравила себя с днем рождения.

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Марина Боржемская показала себя шикарную / Коллаж Главред, фото Instagram/uzelkova.marina

Бывшая жена спортсмена и боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, с которой боксер прожил 22 года и разводился с ужасным скандалом, опубликовала шикарные фото в свой день рождения, на которых выглядит просто великолепно.

По словам Боржемской, свой Новый год она чувствует по-другому. Кроме того, селебрити поблагодарила своих родителей, детей, а также людей, с которыми она работает.

"Благодаря вам я чувствую этот мир по-другому. Каждый из вас дает мне поддержку, заботу, надежду и попечительство", - пишет она.

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По словам Боржемской, она наконец-то начала "чувствовать себя женщиной". "Я начала видеть красоту в себе. Как внутри, так и снаружи. У меня появилась уверенность и характер. Ко мне вернулась моя харизма и состояние веры, что все, что я делаю – правильно", - говорит Боржемская.

Пост Марины Боржемской:

Она также добавляет, что сейчас хочет увидеть, что ее ждет. "Будет много увлекательных приключений на моем пути. Много умных приятных людей, с которыми мир будет становиться лучше", - делится Марина.

Она также не обошла стороной и любовь. "Знаю, что впереди будет не совсем сладко и легко, будет по-разному, на то она и жизнь (это понимание своего взросления и ответственности). Оно предлагает различные приключения и испытания, которые приведут нас обязательно к чему-то интересному и новому. Поэтому с большой верой и благодарностью шагаю вперед", - добавляет она.

Напомним, ранее Боржемская рассказала, что в ее доме присутствовало насилие и манипуляции. Кроме того, селебрити добавляет, что ей было сложно принять то самое главное решение, на которое она все-таки решилась, когда родила второго ребенка - сына Роберта.

Летом 2021 года Вячеслав Узелков принял участие в шоу Одруження наосліп, так как, по его словам, был готов найти свою настоящую любовь. В пару спортсмену выбрали Юлию Черницкую - "фитнес-маму" четверых дочерей. Несмотря на то, что Черницкая и Узелков были давно знакомы, отношения не сложились - после проекта фитнес-мама назвала Узелкова своим врагом и "больным на голову".

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