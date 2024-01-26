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Экс-жена Узелкова удивила признанием про измены боксера

Алена Кюпели
26 января 2024, 17:52
Бывшая жена спортсмена рассказала о том, что происходило в их браке.
Марина Боржемская откровенно рассказала о браке с Узелковым
Марина Боржемская откровенно рассказала о браке с Узелковым / Коллаж Главред, Скриншот YouTube

Бывшая жена спортсмена и боксера Вячеслава Узелков Марина Боржемская, с которой боксер прожил 22 года и разводился с ужасным скандалом, удивляет все новыми признаниями о жизни с боксером.

Так, Марина Боржемская рассказала в интервью "Слава плюс" о том, что спортсмен ей изменял, но она всячески пыталась сохранить семью, даже несмотря на то, что он пытался понизить ее самооценку до минимума.

"Когда ты начинаешь жить с человеком, который устраивает тебе эмоциональные качели, который начинает тебе рассказывать, что ты уже не так красива. А ты смотришь на себя в зеркало: "Ага, действительно". Ты уже видишь себя такой. Когда тебе говорят: "Да что ты там работаешь? Это я работаю!". Уже твоя работа не заметна, даже те деньги, которые ты приносишь домой, они не считаются. Потому что это общее. Мы зарабатываем, но "я работаю больше, потому что я признан, меня знают. А кто ты там? Сиди и не высовывайся", - говорит Боржемская.

На видео - интервью Марины Боржемской:

Она также рассказывает о том, как сильно старалась сберечь семью, даже несмотря на то, что у ее экс-супруга была любовница.

"Ты родила ребенка, ты уже не такая привлекательная. А вот он себе просматривает телефон, пишет ли его любовница, с которой у него роман. И ты читаешь сообщения, ты читаешь те скриншоты, которые он написал ей… Ты пришла не сказать ему: "Пошел ты". А сказать его любовнице: "Ага, ты пришла разрушить мою семью. Я все сделаю для того, чтобы моя семья сохранилась". Потому что я же рядом с этим человеком была с детства. Мы столько пережили всего, детей так хотели. Столько всего было. Это все для меня было наше. Это было общее и большое. Мы столько прошли, когда нет денег и когда они есть", - сказала Боржемская.

По ее словам, она хотела сберечь семью, несмотря на ни на что. "Ты хочешь сберечь все, что у тебя есть. Ибо есть дети. А родители? Как же его родители? А как мои родители? А как вообще все окружение? А социум? Такая хорошая семья, такая дружная, такая хорошая. Как сейчас сказать людям, что все плохо и все не так?" – рассказала Боржемская о своих мыслях в тот момент.

Напомним, ранее Боржемская рассказала, что в ее доме присутствовало насилие и манипуляции. Кроме того, селебрити добавляет, что ей было сложно принять то самое главное решение, на которое она все-таки решилась, когда родила второго ребенка - сына Роберта.

Летом 2021 года Вячеслав Узелков принял участие в шоу Одруження наосліп, так как, по его словам, был готов найти свою настоящую любовь. В пару спортсмену выбрали Юлию Черницкую - "фитнес-маму" четверых дочерей. Несмотря на то, что Черницкая и Узелков были давно знакомы, отношения не сложились - после проекта фитнес-мама назвала Узелкова своим врагом и "больным на голову".

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Вячеслав Узелков новости шоу бизнеса
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