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"Меня бесит эта Марина": боксер Вячеслав Узелков набросился на журналиста и устроил скандал

2 ноября 2021, 20:20

Узелков разозлил вопрос о том, почему он не видится с детьми.

Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков / facebook

Известный украинский боксер и тренер телепроекта Зважені та щасливі Вячеслав Узелков, со скандалом покинул интервью из-за вопроса о детях.

Журналистка программы Зірковий шлях приехала к спортсмену в Винницу, и когда вопросы коснулись его личной жизни, Вячеслав вышел из себя.

Узелков разозлил вопрос о том, почему он не видится с детьми. Он сразу встал со стула, и начал снимать с себя петличку с микрофоном и матерится.

Инициатором громкого развода стала Марина Боржемская, она с детьми оставила семейную квартиру и начала самостоятельную жизнь. При этом Женщина обвиняла мужа в агрессии и говорила, что бывший супруг не хочет видеться с сыном и дочерью.

Узелков в свою очередь говорит, что не видится с детьми, потому что Марина и ее родители настраивают их против него.

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"Я звоню детям, они не хотят со мной гулять, общаться. Да, я могу их найти прямо на улице, но потом она так же всем говорит, что дети не хотят, я их преследую. Поэтому я даже не знаю, что делать. Я оставил так, как есть. Не хочешь - хорошо, я не буду ничего делать", - заявил Вячеслав.

Он также говорит, что детям всегда напоминает о том, что рад их видеть. Несколько лет назад Вячеслав заблокировал своего сына Роберта в соцсети. Свой поступок он объяснил тем, что ребенку 8 лет и он не должен смотреть в соцсети, как его родители ругаются.

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"У малыша уже плохое зрение, у него очки уже 3 года. В чем смысл телефона? Он постоянно сидит с бабушкой, она ему дала гаджет и все", - заявил Узелков.

Развод Узелковых

Звездная пара, тренеры проекта Зважені та щасливі Вячеслав Узелков и Марина Боржемская-Узелкова развелись. Супруги прожили вместе 22 года, у них родились в браке двое детей – Роберт и Оливия.

Впервые о расставании пары заговорили в начале декабря, и вот накануне Нового года Марина официально на своей странице в Instagram подтвердила, что они с Вячеславом больше не вместе.

Читайте также, ведущий Владимр Остапчук обвинил бывшую жену Елену Войченко в сокрытии детей - она не давала ему с ними общаться.

Как известно, Остапчук расстался с Еленой после шоу Танці з зірками 2019. Тогда он поссорился со своей партнершей Илоной Гвоздевой.

В августе 2020 Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк на их годовщину, но поженились они после того, как переболели коронавирусом.

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Вячеслав Узелков новости шоу бизнеса
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