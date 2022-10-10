"Мой дух сильнее ракет": Нина Матвиенко опубликовала трогательную речь в траурный для Украины день

Нина Митрофановна встречала юбилей под грохот ракет, уничтожающих ее Родину.
Сегодня, 10 октября, Народная артистка Нина Матвиенко отмечает свое 75-летие. К сожалению, юбилей легенды украинской сцены был омрачен ужасной трагедией, которая всколыхнула всю Украину - массовым обстрелом по всей стране.
Именинница не осталась в стороне, и записала обращение, которым попыталась подбодрить и свою дочь, Заслуженную актрису Украины Тоню Матвиенко, которая сейчас за границей, и других соотечественников.
Видео Тоня поделилась на своей странице в Instagram. "10.10.2022 Мамочка моя ❤️", - подписала ролик она.
В кадре Нина Митрофановна, нервно поправляя шарф на шее, обратилась к Тоне: "Доча, это сегодня меня 75, да? А я не ощущаю. Сегодня цветов много присылают, так приятно, представляешь? Дай Бог, чтобы цветов было больше, чем тех ракет. И как-то это все соединить сегодня так сложно... Здесь вроде праздник, а тут рядом смерть, огонь и бьют по Киеву. Так ты там не переживай очень. Все равно наши ребята видят все. Все видят. И они не допустят, чтобы в Киеве сегодня такое происходило. Это им немного удалось, поверь мне. А мое 75-летие сегодня сильнее этих ракет. Мой дух сильнее. У меня столько появилось силы, протеста! Мы не позволим! Мы молитвой, любовью своей будем защищать Киев. И песней. Сердце мое будет звучать и песней, и любовью. И большой защитой".
В комментариях Нину Митрофановну благодарят за вдохновение и силы бороться с оккупантами дальше:
"Ми будемо всі сильні як Ніна Матвієнко! Вона наш вогонь, Вона наша душа, сила, вільність і перемога ❤️ Дуууже люблю і молюсь щоб цей ад закінчився".
"Моя люба Нина Мирофанівна, ви душа нації. Скучила за вами, ми обов’язково зустрінемося та разом ще проспіваємо ❤️".
"Як чудово сказано: " Ми любов'ю їх переможемо! ❤️"
"Низький уклін! Наша душа, наша українська пісня! Наша гордість ❤️"
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.
В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.
Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.
Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.
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