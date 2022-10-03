Нина Матвиенко рассказала, за что готова лизнуть Бориса Джонсона

Нина Матвиенко назвала Бориса Джонсона "вкусным" / instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/borisjohnsonuk

Народная артистка и украинская певица Нина Матвиенко поделилась, какие игривые мысли ее посещают, когда она смотрит на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом она по секрету рассказала журналистке Muzvar во время посещения одной из киевских пекарен в рамках Украинского гастротура. Видео разговора появилось на официальной странице СМИ в Instagram.

Нина Митрофановна продегустировала пирожное под названием "Борис Джонсонюк" в честь британского политика - круасанное тесто, заварной крем, запеченные яблоки и меренга, уложенная в знаменитую прическу Джонсона.

Десерт пришелся Матвиенко по вкусу, и напомнил, какие теплые чувства в ней вызывает сам Борис.

"Такое объедение! Такой вкусный, как Джонсон. Потому что его хочется лизнуть, того Джонсона, все время. И патлы его хочется положить на место, а потом думаю: "Пускай! Он такой из-за этого такой симпатичный!" - с кокетливой улыбкой призналась певица.

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