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Потап рассказал, о чем писал ему сын в первые дни войны из подвала: "Как это выдержать?"

2 октября 2022, 14:04

Сын Потапенко и Горовой "встретил" войну в Киеве, и как единственный на тот момент мужчина в семье, как мог защищал маму.

Потап с сыном Андреем
Потап рассказал, о чем переписывался с единственным сыном в первые дни войны / instagram.com/realpotap

Украинский певец, шоумен и музыкальный продюсер Алексей 'Потап' Потапенко был с женой з границей, когда 24 февраля в Украине началась полномасштабная война.

Артист более шести месяцев не возвращался домой, собирая помощь и благотворительные туры по всему миру. Но первое, что сделал Потап, когда узнал, что РФ напала на Украину, это организация эвакуации людей из охваченной войной страны.

В ЖВЛ шоумен признается - не мог иначе, ведь помимо его команды и их родных и близких людей, в Киеве остались его бывшая супруга и его единственный сын - 14-летний Андрей. Потап был в ужасе от того, что его ребенку пришлось пережить, когда он не мог быть с ним рядом.

"Я сохранил себе месседж, который он мне отправлял. А там так написано: "Папа, я не боюсь, не смотря на взрывы. Мы в подвале, я держусь, поддерживаю маму, чтобы она не плакала". Как выдержать, когда тебе твой ребенок такое пишет, а ты за границей оказался? У меня разрывалось сердце", - вспоминает Потап.

Сейчас Андрей в безопасности: при помощи отца его вывезли в Европу, где мальчик сейчас получает образование.

Ранее российские поклонники мужа украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая молчит о зверском вторжении России в Украину, Влада Топалова упрекнули в трусости и псевдопатриотизме.

Также скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, объявила себя военнообязанной миссионеркой и назвала свои концерты "лекарством".

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