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"Живем не как теща с зятем": Нина Матвиенко отвесила двусмысленный комплимент Арсену Мирзояну

21 сентября 2022, 18:15

Нина Митрофановна подколола дочь, которая сейчас живет в Британии.

Нина Матвиенко, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Нина Матвиенко рассказала, как относится к зятю - певцу Арсену Мирзояну / instagram.com/tonya_matvienko

Полномасштабная война в Украине разъединила немало семей. Исключением не оказалась и звездная пара певцов - Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко. Певица с дочерями и мамой, Народной артисткой Ниной Матвиенко, сперва выехали в Германию.

Затем Нина Митрофановна вернулась домой, а Тоня с дочерью от Арсена Мирзояна перебралась жить в Британию. Сам музыкант сейчас обитает в доме своей тещи.

В шоу ЖВЛ Нина Митрофановна признается - ее с зятем объединяют крайне теплые отношения. Во многом, даже лучше, чем между ней и Тоней.

"Мы как-то, знаете, уже живем (с Мирзояном - прим. редактора), не как зять с тещей, а как сын... Все же лучше, чем с дочкой", - с улыбкой рассказала она.

Ранее совершивший каминг-аут, как бисексуал, участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.

Также росСМИ, с отсылкой на неизвестную украинскую блогерку, заявили о том, что украинская певица Вера Брежнева развелась с музыкальным продюсером Константином Меладзе еще летом 2022 года.

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шоу-бизнес Тоня Матвиенко Нина Матвиенко Арсен Мирзоян новости шоу бизнеса
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