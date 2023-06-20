Момент попал на видео: Робби Уильямс начал задыхаться во время концерта

Артисту Робби Уильямсу пришлось остановить концерт из-за сильной одышки.

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Робби Уильямс продолжил свой концерт / Instagram/robbiewilliams

Популярный британский певец Робби Уильямс вынужден был прервать свой концерт, так как ему элементарно не хватило дыхания.

Певец во время своего концерта неожиданно стал задыхаться и прокричал "Стоп" своим музыкантам. Соответствующее видео появилось на странице издания The Daily Mail в Instagram.

На видео видно, как у певца случилась одышка и он сказал: "Это не возраст. У меня был дурацкий длинный ковид".

видео дня

На видео - Робби Уильямс, которому не хватило дыхания:

Публика, между тем, поддержала артиста и он продолжил свой концерт.

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