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Молодая жена Виктора Павлика высказалась про невысокий рост мужа

Анна Подгорная
14 декабря 2023, 15:09
Екатерина Репяхова выше звездного мужа, и это сильно мозолит глаза хейтерам пары.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Репяхова рассказала, что думает про разницу в росте с Павликом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Украинский певец Виктор Павлик и бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова счастливы в браке уже более трех лет. Вместе они работают, обустраивают быт, воспитывают крошку-сына и, похоже, абсолютно счастливы.

Тем не менее Катя получает постоянно множество язвительных комментариев относительно разницы в возрасте между супругами и обвинений в любви по расчету. Также нередко блогершу тычут носом в то, что она выше Павлика.

К счастью Репяхова, абсолютно уверенная в своей семье, сумела отрастить толстую броню от хейтеров. Недавно в своем блоге в Instagram она рассказала, что она на самом деле думает о том, что певец ниже ее ростом.

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Жена Викторая Павлика показала фото с мужем, на котором они исполняют какую-то песню - музыкант играет на гитаре и поет вместе с Катей. "Не волнует (разница в росте - прим. редактора) совсем. Меня волнуют более глобальные вопросы нашей жизни", - уверенно заявляет Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Репяхова рассказала, что думает про разницу в росте с Павликом / instagram.com/repyahovakate

Ранее 54-летняя "мама Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс показала уставшее лицо без макияжа. Британская актриса после насыщенного дня, проведенного в море на рыбалке, сделала фото прямиком из ванной комнаты.

Также в СМИ появилась новость о том, что 43-летний Маколей Калкин женился на матери своих детей, актрисе и модели Бренде Сонг. Звезда "Один дома" сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца еще в январе 2022 года.

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шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
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