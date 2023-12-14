54-летняя "мама Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс показала уставшее лицо без макияжа

Британская актриса, звезда фильма-мюзикла "Чикаго" и серии фильмов про Зорро, Кэтрин Зета-Джонс не даром получила звание одной из самых красивых женщин на планете по версии мужского журнала Esquire (2003). Голливуд полон эйджистов, но артистка в свои 54 года не устает доказывать, что женщина может быть пронзительно привлекательной в любом возрасте.
Так Кэтрин переняла положительную тенденцию "натурального старения" и ничуть не стесняется показывать себя без макияжа. К примеру, в своем блоге в Instagram жена Майкла Дугласа недавно показала себя после дня, проведенного в море за рыбалкой.
Вполне естественно, что на этом мероприятии Зета-Джонс не делала мэйкап и не надевала свой лучший вечерний наряд. Сперва Кэтрин позировала в кадре в панамке и солнцезащитных очках, затем, уже дома, с пучком на голове и в купальнике.
Актриса сняла свое лицо без макияжа и ретуши очень близко, и сообщила, что готовится принять ванну, пенку которой она украсила красными лепестками роз - выложила их в форме сердца.
"После долгого дня, проведенного за рыбалкой в море, с удовольствием приму романтическую ванну с лепестками роз", - с легкой улыбкой сообщила Кэтрин Зета-Джонс.
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