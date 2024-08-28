Молодая жена молчуна Цекало ошарашила своим экстремальным похудением - детали

Жена Александра Цекало в который раз продемонстрировала результат свою изменившуюся фигуру.

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Дарина Эрвин показала новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/darina.ervin/

Российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало, который уехал из страны-террориста РФ жить в США и молчит о войне в Украине, рассекретил отношения с художницей Дариной Эрвин еще в 2018 году. Сейчас же поклонники обеспокоены резким похудением девушки и даже заподозрили ее в приеме "Оземпика".

Дарина опубликовала свой новый снимок в соцсетях, на котором она запечатлена в черном платье-мини с открытыми плечами. Жена продюсера сидела на желтом диванчике, подперев голову рукой и улыбалась.

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Подписчики художницы удивляются, как сейчас выглядят ее ноги, ведь они им кажутся экстремально худыми и даже беспокоятся не больна ли она.

Дарина Эрвин в коротком платье / фото: instagram.com/darina.ervin/

Кто такой Александр Цекало? Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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