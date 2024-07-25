У сбежавшего Цекало очень сильно похудела молодая жена

Пока Цекало стареет и набирает вес, его молодая жена тает на глазах.

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Дарина Эрвин удивила похудением / Коллаж Главред, фото Instagram/darina.ervin

Жена российского продюсера украинского происхождения Александр Цекало показала новое фото, которое по-настоящему шокировало поклонников молодое женщины.

Как пишут пропагандистские российские СМИ, пока Цекало стареет и набирает вес, его молодая жена тает на глазах. На новом фото, которое она опубликовала на своей странице в Instagram, она выглядит очень худой, ее лицо буквально уменьшилось.

Пользователи социальных сетей пишут, что Дарина Эрвин больше не похожа на себя. Более того, они считают, что молодая женщина больна.

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Вот так жена Цекало выглядела несколько недель назад:

Жена Цекало во всей красе / Скриншот Instagram/ darina.ervin

А вот так она выглядит сейчас:

Жена Цекало стала тощей / Скриншот Instagram/ darina.ervin

Жена Цекало стала тощей / Скриншот Instagram/ darina.ervin

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее украинский актер Виктор Андриенко рассказал о позиции Александра Цекало. По его словам, Цекало, так же, как и Александр Роднянский, работает в Голливуде. "Он уехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что у него было", – рассказал Андриенко.

Ранее также российский шоумен украинского происхождения Александр Цекало, который с начала военного нападения России на Украину, малодушно молчит, попал в неприятный скандал. В частности, Цекало напал на девушку в одном из супермаркетов США, в котором отоваривался вместе со своей молодой супругой Дариной Эрвин.

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