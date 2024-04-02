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Обрюзглого и старого Цекало подловили на фото с молодой женой

Алена Кюпели
2 апреля 2024, 23:51
Александр Цекало переехал в Беверли-Хиллз, США, и ведет достаточно закрытый образ жизни.
Цекало застукали на матче
Цекало застукали на матче / Коллаж Главред, фото 7dn.ru, İnstagram/darina.ervin

Российский продюсер украинского происхождения Александр Цекало засветился со своей молодой женой Мариной Эрвин на матче.

По информации пропагандистского издания 7dn.ru, Александр Цекало переехал в Беверли-Хиллз, США, и ведет достаточно закрытый образ жизни. Однако во время турнира Masters в Майями, Цекало засветился на трибунах вместе с Дариной Эрвин.

Пропагандисты пишут, что Цекало "запустил себя" и не выглядит равным своей молодой супруге. Кроме того, судя по фото, Цекало действительно постарел за время замужества с молодой женой, а также сильно поправился, обозначают пропагандисты.

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Александр Цекало и его молодая жена
Александр Цекало и его молодая жена / Скриншот 7days.ru

Напомним, ранее украинский актер Виктор Андриенко рассказал о позиции Александра Цекало.

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По его словам, Цекало, так же, как и Александр Роднянский, работает в Голливуде. "Он уехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что у него было", – рассказал Андриенко.

Ранее также российский шоумен украинского происхождения Александр Цекало, который с начала военного нападения России на Украину, малодушно молчит, попал в неприятный скандал. В частности, Цекало напал на девушку в одном из супермаркетов США, в котором отоваривался вместе со своей молодой супругой Дариной Эрвин.

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