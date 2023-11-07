Молчунья из ВиаГры похвасталась российским мужем и поцапалась с украинцами

Ольга Романовская болезненно реагирует, когда ее упрекают в молчании о войне в Украине.

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Ольга Романовская рассказала, почему больше не говорит про войну в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/romanovskaolga

Певица, экс-ВиаГра (выступала под девичьей фамилией Корягина с 2006 по 2007 год - прим. редактора), ведущая и фотомодель родом из Николаева Ольга Романовская после ухода из группы пыталась построить сольную карьеру в стране-оккупанте. Там артистку и застала полномасштабная война.

Романовская сперва открыто выступила против военной агрессии кремля, выходила на антивоенные митинги в стране на болотах, за что даже была задержана и предстала перед судом. После этого Ольга исчезла из информационного пространства практически на год.

Поклонники были рады ее возвращению, но украинская аудитория все же стала задавать артистке вопросы о том, почему она перестала поддерживать родную страну и продолжает молча жить в стране-агрессоре.

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Очень быстро Ольге Романовской надоело просто отшучиваться по этому поводу, и она в комментариях в социальных сетях стала вести себя агрессивно. Она рассказала, что после ареста осела в Эмиратах, но могла бы и остаться в рф, ведь считает своего мужа-россиянина (хотя Андрей Романовский родом из Одессы - прим. редактора) благодетелем для бедных украинских родственников. Недоброжелателям Романовская порекомендовала в грубой форме замолчать.

Ольга Романовская рассказала, почему больше не говорит про войну в Украине / Скриншот BespaLOVmedia

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