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Мокрая девочка: Ступка-старший удивил откровенным фото с молодой женщиной в воде

Алена Кюпели
3 сентября 2024, 15:38
243
Остап Ступка удивил свежими фото с новой женщиной.
У Остапа Ступки новая любовь?
У Остапа Ступки новая любовь? / Коллаж Главред, фото Instagram/ manipuliantka, Facebook/Stupka

Известный украинский актер Остап Ступка, который несколько месяцев назад стал участником резонансного ДТП, показал кусок своей даже не личной, а интимной жизни.

Женатый артист появился на снимках у некой Маргариты Ткач в Instagram. На фото артист вместе с Маргаритой Ткач позирует в воде в белых рубашках.

Стоит отметить, что снимки получились достаточно откровенными и не дружескими. Скорее фотосессия напомнила влюбленную парочку, которая решила обзавестись личной романтической историей.

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К слову, сам актер никак не прокомментировал новые фото.

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Напомним, ДТП произошло летом прошлого года произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель.

На предсудебном заседании Ступке выдвинули обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения у потерпевшего.

После этого он сказал, что не считает себя преступником, а аварию актер называет несчастным случаем. Более того, по мнению знаменитости, этот инцидент был послан ему судьбой или "отцом с небес".

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