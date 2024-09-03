Мокрая девочка: Ступка-старший удивил откровенным фото с молодой женщиной в воде

Известный украинский актер Остап Ступка, который несколько месяцев назад стал участником резонансного ДТП, показал кусок своей даже не личной, а интимной жизни.
Женатый артист появился на снимках у некой Маргариты Ткач в Instagram. На фото артист вместе с Маргаритой Ткач позирует в воде в белых рубашках.
Стоит отметить, что снимки получились достаточно откровенными и не дружескими. Скорее фотосессия напомнила влюбленную парочку, которая решила обзавестись личной романтической историей.
К слову, сам актер никак не прокомментировал новые фото.
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Напомним, ДТП произошло летом прошлого года произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель.
На предсудебном заседании Ступке выдвинули обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения у потерпевшего.
После этого он сказал, что не считает себя преступником, а аварию актер называет несчастным случаем. Более того, по мнению знаменитости, этот инцидент был послан ему судьбой или "отцом с небес".
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