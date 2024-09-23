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Могилу путиниста Маслякова разгромили в Москве

Алена Кюпели
23 сентября 2024, 11:59обновлено 23 сентября, 12:35
636
Путиниста Маслякова похоронили несколько дней назад.
Масляков умер - последнее фото
Масляков умер - последнее фото / Коллаж Главред, фото КП

Могилу путиниста и популярного российского ведущего КВН Александра Маслякова разгромили спустя 11 дней после похорон.

Как пишет телеграмм-канал "Дневники знаменитостей, кто-то вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Как сообщают пропагандисты, парня уже задержали и проверяют на наркотики.

Кроме того, стало известно, что родственники Маслякова написали заявление в полицию.

видео дня

Кто такой Александр Масляков

Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.

На видео - кадры могилы Маслякова:

В Москве разгромили могилу Маслякова
В Москве разгромили могилу Маслякова / Скриншот Дневники заменитостей

Умер Масляков - последние новости по теме:

Напомним, Масляков умер в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост лишь в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он очень болен и у него неоперабельная опухоль в легких, которую нашли в 2022 году после перенесенного ковида.

Последнее фото Маслякова при жизни можно посмотреть тут

Ранее также назначение шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохосоветником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса не дает покоя многим. В частности, не смог промолчать президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.

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