Могилу путиниста и популярного российского ведущего КВН Александра Маслякова разгромили спустя 11 дней после похорон.
Как пишет телеграмм-канал "Дневники знаменитостей, кто-то вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Как сообщают пропагандисты, парня уже задержали и проверяют на наркотики.
Кроме того, стало известно, что родственники Маслякова написали заявление в полицию.
Кто такой Александр Масляков
Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.
На видео - кадры могилы Маслякова:
Умер Масляков - последние новости по теме:
Напомним, Масляков умер в воскресенье, 8 сентября. Он вел программу "КВН" с 1964 года и покинул свой пост лишь в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он очень болен и у него неоперабельная опухоль в легких, которую нашли в 2022 году после перенесенного ковида.
Последнее фото Маслякова при жизни можно посмотреть тут
Ранее также назначение шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохосоветником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса не дает покоя многим. В частности, не смог промолчать президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков.
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