Многозначительно подняла брови: Кейт Миддлтон отреагировала на провокационные мемуары принца гарри

Принцесса Кэтрин обратилась к психотерапии в качестве посредника для собственного мнения.

Кейт Миддлтон намекнула, что она думает про скандальные мемуары принца Гарри / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Мемуары принца Гарри под названием "Запасной" увидели свет всего три дня назад, однако уже наделали много шума - герцог Сассекский без купюр и прикрас вывалил на всеобщее обозрение все своим обиды на британскую королевскую семью в надежде вызвать их на "открытый диалог".

Его венценосные родственники следуют протоколу и на провокации не поддаются - Букингемский дворец демонстративно молчит на все попытки принца Гарри затеять публичный скандал.

Однако свое личное мнение по этому поводу уже высказала его невестка, принцесса Кэтрин Уэльская, которая была с ним в крайне теплых и дружеских отношениях до появления в его жизни Меган Маркл.

Издание Daily Mail цитирует фразу Кейт Миддлтон, которую она произнесла на днях во время посещения организации Open Door, которая специализируется на психологической помощи посредством искусства. Подросток в разговоре с ней заявил, что такая терапия помогает ему лучше выражать свои чувства, чем просто озвучивать их словами. "Да, разговорная терапия не работает для некоторых людей, она не для всех. Очень важно иметь ряд методов лечения", - ответила ребенку принцесса Кэтрин, приподняв брови.

Эту фразу моментально подхватили журналисты: в ней рассмотрели попытку Кейт подколоть принца Гарри, который является поклонником именно разговорной психотерапии и психоанализа, и последнее время много говорит о своих чувствах во всеуслышание.

Ранее свое мнение о скандальных мемуарах принца Гарри высказал близкий друг его покойной матери, Дианы Спенсер. Доверенное лицо принцессы Дианы Пол Баррел раскритиковал герцога Сассекского за "мстительные разоблачения".

Также жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

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