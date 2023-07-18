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Много предложений и нет мыслей о России: Земфира рассказала, как ей живётся

Алена Кюпели
18 июля 2023, 12:58 обновлено 18 июля, 13:14
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Певица отлично себя чувствует вдали от террористической родины.
Земфира, Россия
Земфира живет заграницей и не собирается возвращаться в Россию / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Российская певица Земфира, которая выехала из террористической России, так как не поддерживает жестокое военное вторжение последней в Украину, рассказала о своей жизни.

По словам артистки, которую цитирует пропагандистское издание Стархит, у певицы все хорошо и даже лучше.

Она делится, что ей стало поступать больше предложений о работе, а также она стала больше зарабатывать.

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"Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно — пока есть четыре песни. В то же время работаем с Лукой — и там есть отличные песни. Выгляжу хорошо", — поделилась артистка.

Между тем, артистка не согласна со статусом иноагента, который ей присвоили на родине.

Напомним, ранее российская певица Земфира, которая поддержала Украину в противостоянии и военном нападении России, направила судебный иск к Министерству юстиции. Она потребовала признать незаконным присвоения этого статуса. Заявление подали представители певицы еще 10 мая.

Напомним, ранее легендарная российская певица Земфира, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, еще раз выступила с антивоенной речью на своем концерте ‒ в этот раз в Лондоне.

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