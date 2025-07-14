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"Много пар расходятся": Вадим Яценко заговорил о разводе

Элина Чигис
14 июля 2025, 09:11
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Вадим Яценко рассказал о своей личной жизни.
Вадим Яценко, Анастасия Яценко
Вадим Яценко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вадим Яценко, Анастасия Яценко

Кратко:

  • Вадим Яценко рассказал об отношениях с женой
  • Что они пережили вместе

Главный хормейстер Львовской оперы и солист украинского знаменитого хора "Гомін" Вадим Яценко признался, что за десять лет его брака с певицей Анастасией Яценко было немало трудностей.

В интервью на YouTube-канале "Балючі теми" Вадим отметил, что он сделал предложение возлюбленной, когда ему было двадцать лет.

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"Я одолжил денег у друзей, чтобы купить самое дешевое кольцо, одолжил, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, а не в "Пузату хату". И там что-то как-то это происходило. Ну были малыми, нам было по 20 лет", – поделился Яценко.

Жена Вадима Яценко
Жена Вадима Яценко / фото: instagram.com, Анастасия Яценко

Также он отметил, что много браков, которые были заключены в таком возрасте, уже распались.

"Много пар расходятся, когда так рано женятся. Есть такая поговорка: не женился до 30 – просто пропустил свой первый развод. Мы много прошли чего, но мы всегда старались друг друга поддерживать", – добавил знаменитость.

Смотрите видео интервью Вадима Яценко:

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