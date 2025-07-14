"Много пар расходятся": Вадим Яценко заговорил о разводе

Кратко:
- Вадим Яценко рассказал об отношениях с женой
- Что они пережили вместе
Главный хормейстер Львовской оперы и солист украинского знаменитого хора "Гомін" Вадим Яценко признался, что за десять лет его брака с певицей Анастасией Яценко было немало трудностей.
В интервью на YouTube-канале "Балючі теми" Вадим отметил, что он сделал предложение возлюбленной, когда ему было двадцать лет.
"Я одолжил денег у друзей, чтобы купить самое дешевое кольцо, одолжил, чтобы пойти хотя бы в какое-то кафе, а не в "Пузату хату". И там что-то как-то это происходило. Ну были малыми, нам было по 20 лет", – поделился Яценко.
Также он отметил, что много браков, которые были заключены в таком возрасте, уже распались.
"Много пар расходятся, когда так рано женятся. Есть такая поговорка: не женился до 30 – просто пропустил свой первый развод. Мы много прошли чего, но мы всегда старались друг друга поддерживать", – добавил знаменитость.
Смотрите видео интервью Вадима Яценко:
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