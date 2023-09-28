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Младший Ступка показал горячие поцелуи с новой пассией в США

Алена Кюпели
28 сентября 2023, 19:07 обновлено 28 сентября, 19:07
Дмитрий Ступка живет свою праздную жизнь
Дмитрий Ступка живет свою праздную жизнь / Коллаж Главред, фото Inatgram/stupka777

Известный украинский актер (и представитель легендарной артистической династии) Дмитрий Ступка, который с началом войны отсиживается в США и раздражает своими постами украинцев, не особенно переживает по поводу общественного мнения.

На фоне последнего скандала, где он сидит в ресторане и отмечает свой день рождения, украинцы порядочно выветрились на знаменитость, пытались обратиться к совести артиста.

Но, как оказалось, безрезультатно. Ступка поделился новым постом, где он развлекается со своей новой девушкой. На своей странице в Instagram, он выложил видео, как целуется с ней на центральной площади Нью-Йорка.

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