Младший Ступка показал горячие поцелуи с новой пассией в США

Известный украинский актер (и представитель легендарной артистической династии) Дмитрий Ступка, который с началом войны отсиживается в США и раздражает своими постами украинцев, не особенно переживает по поводу общественного мнения.
На фоне последнего скандала, где он сидит в ресторане и отмечает свой день рождения, украинцы порядочно выветрились на знаменитость, пытались обратиться к совести артиста.
Но, как оказалось, безрезультатно. Ступка поделился новым постом, где он развлекается со своей новой девушкой. На своей странице в Instagram, он выложил видео, как целуется с ней на центральной площади Нью-Йорка.
видео дня
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