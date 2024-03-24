Мисс Украина Вселенная-2022 раскрыла личность "секретного" мужа

Виктория Апанасенко впервые показала лицо избранника, которого так долго прятала от поклонников.

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Виктория Апанасенко личная жизнь - кто муж Виктории Апанасенко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/crystalviktoria

23 марта Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко отпраздновала первую годовщину свадьбы с загадочным мужчиной. Украинская модель долго скрывала его, но в честь первой круглой даты в их семейной жизни решила все же раскрыть личность избранника.

В своем блоге в Facebook она опубликовала фото со свадьбы, которые не показывала ранее. На них Апанасенко позирует в изящном наряде рядом со своим мужем.

"Как писала Лина Костенко: "Сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день". В этот день хочу сказать тебе спасибо: За твою смелость. За чувство безопасности. За то, что рядом с тобой не страшно под звуками сирен, взрывов и проклятых шахедов. За твою поддержку и веру в мои силы. За то, что ты всегда на моей стороне несмотря ни на что. За каждую улыбку, в это сложное время, и за похожее чувство юмора. Ты не только мой муж, ты мой союзник, друг, напарник и мой самый родной человек во Вселенной. Обещаю быть рядом с тобой на протяжении всех годов, которые нам отпущены. Быть тылом, поддержкой и двигателем на пути к новым высотам", - подписала снимки Виктория.

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Ее мужем оказался Александр Борняков - заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию IТ-отрасли. Свадьба пары была уединенной - на церемонии присутствовали лишь молодожены.

Виктория Апанасенко личная жизнь - кто муж Виктории Апанасенко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/crystalviktoria

Кто такая Виктория Апанасенко? Виктория Апанасенко - украинская модель и участница конкурсов красоты. Обладательница титулов "Мисс Чернигов-2014" и "Принцесса Украины-2016". В 2021 году стала первой вице-мисс на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021". В 2022 году, в связи с началом полномасштабной войны в Украине, корона "Мисс Украины Вселенной" перешла к Апанасенко автоматически. Модель представила нашу страну на "Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане, где выиграла конкурс национальных костмов и получила специальную награду "Дух карнавала".

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