Миша Романова показала своего бойфренда, которого долго скрывала

Певица все еще не раскрывает личность мужчины, который завоевал ее сердце.

Миша Романова / instagram.com/misharomanova/

Бывшая участница музыкальной группы ВиаГра Миша Романова опубликовала фото вместе со своим бойфрендом.

Она это сделала впервые и теперь ее подписчики в Instagram могут увидеть, кто же завоевал сердце певицы.

Романова впервые поделилась фото мужчины, но решилась показать лишь половину его лица. Более того, имя и внешность мужчины певица раскрывать не спешит.

Певица также и ранее интриговала своих поклонников фотографиями с кольцом. Возможно в ближайшем будущем она представит своего парня уже в другом статусе.

Напомним, ранее Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) сообщила поклонникам ужасную новость - умер ее отец, который находился во временно оккупированном рашистами Херсоне.

Артистка поделилась горем на своей странице в Instagram. Обстоятельства смерти Романова не стала раскрывать, однако условия жизни в занятом врагом городе наверняка сыграли в этом значительную роль.

В социальных сетях певица опубликовала фото облачного неба с подписью: "Вчера ушел из жизни мой отец… Война убивает все самое дорогое… Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональна, но я держу себя в руках. Я люблю тебя".

Ранее украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем сообщил трагическую новость о смерти побратима на фронте.

Также стало известно, что на Донетчине в боях с оккупантами погиб солист Национальной оперы Украины, известный танцор балета Александр Шаповал, который служил в ВСУ гранатометчиком.

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