Экс-ВиаГра Романова разделась по пояс

Романова / УНИАН

Экс-солистка группы "ВиаГра", которая поддерживает Украину в жестоком противостоянии с Россией, поделилась фото, на котором она снялась топлесс.

"Сегодня у меня День Рождения. И всю свою любовь, которую я получила от всех людей, которые меня уже поздравили и будут поздравлять, я хочу направить нашим ребятам ВСУ, потому что от них сегодня зависит то, в какой Украине мы будем жить. Ребята, спасибо за вчера, за сегодня и за завтра!" - написала певица.

Отметим, что певица в середине марта 2018-го 29-летняя Миша Романова покинула группу "ВИА Гра". Певица ушла в сольное плавание и недавно представила дебютную песню "Лунная". Причиной такого решения стала беременность звезды.

Напомним, ранее украинская группа ВиаГра засветилась на мини-концерте перед россиянами. Группа выступала на открытии одного из отелей Кипра.

Издание исходит желчью по поводу того, что группа в составе Софии Тарасовой, Ульяны Синецкой и Ксении Поповой активно делится в соцсетях своей позицией и правдой по поводу происходящего в Украине, а именно жестокого нападения россии.