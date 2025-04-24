Поддержала траур: реакция Софии Ротару на ракетный обстрел Киева 24 апреля

Кратко:
- Киев перенес тяжелый ракетный удар
- София Ротару выразила сочувствие
В ночь на 24 февраля Киев содрогнулся от ракетного удара страны-оккупанта. В нескольких районах столицы повреждены и разрушены дома, инфраструктура, транспорт.
Жертвами российской агрессии стали по данным ДСНС 12 человек, пострадали - 90. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В Киеве объявлен траур. Его поддержала украинская певица София Ротару. В своем блоге в Instagram она опубликовала черно-белое фото с места трагедии, и зажженную свечу в знак скорби по погибшим и солидарности с пострадавшими и их близкими.
Удар по Киеву 24 апреля - последние новости по теме:
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 апреля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на Киев, применив крылатые и баллистические ракеты, в частности типа "Калибр", а также ударные дроны "Шахед".
Если ранее украинская ПВО успешно уничтожала все такие цели, то в этот раз часть ракет достигла целей. Военный эксперт и директор по развитию Defense Express Валерий Рябых предположил, что Россия могла модернизировать ракеты "Калибр" или изменила тактику ударов.
На жестокую атаку отреагировал президент США Дональд Трамп. Он выразил свое недовольство и призвал стороны к заключению мирного соглашения.
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Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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