"Горит внутри": в семье у турецкой звезды - певца Таркана случилось горе

Кратко:
- Что случилось в семье у певца
- Что стало причиной
Король турецкой поп-музыки, певец Таркан сообщил о том, что потерял свою мать.
Об этом звезда написал на своей странице в Instagram. Он написал трогательный пост о том, что потеря матери – это пожар, который горит внутри.
"Я знаю, что это пожар, который так легко не потушить. Когда я нуждался в этом больше всего, ты поливала водой мое сердце, и быть рядом с тобой - было так дорого для меня", - пишет он.
Он также поблагодарил своих поклонников, родных и близких. "И всех моих дорогих друзей артистов, которые поддержали меня в это болезненное время. Но больше всего я хотел бы поблагодарить мою жену Пынар, которая всегда со мной в это тяжелое время, и мою дорогую дочь, которая заставляет меня забыть о своей боли и заставляет меня улыбаться своим присутствием", - добавил артист.
Турецкий певец поделился фото своей мамы.
По информации турецких СМИ, мама Таркана умерла из-за сердечного приступа.
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Напомним, ранее стало известно о том, что мать Бейонсе и Соланж Ноулз призналась в программе "CBS Mornings", что пропустила плановый прием на маммографию во время пандемии COVID-19 и не переносила его до прошлого года. Позже у нее диагностировали рак.
Как писал Главред, недавно на фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН. Инцидент случился во время съемок сюжета о работе украинских операторов БПЛА на позициях неподалеку от Волчанска.
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