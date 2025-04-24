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"Горит внутри": в семье у турецкой звезды - певца Таркана случилось горе

Алена Кюпели
24 апреля 2025, 18:02
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Турецкий певец написал трогательный пост о том, что случилось у него в семье.
У Таркана в семье случилось горе
У Таркана в семье случилось горе / Коллаж Главред, фото Instagram/tarkan

Кратко:

  • Что случилось в семье у певца
  • Что стало причиной

Король турецкой поп-музыки, певец Таркан сообщил о том, что потерял свою мать.

Об этом звезда написал на своей странице в Instagram. Он написал трогательный пост о том, что потеря матери – это пожар, который горит внутри.

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Певец Таркан попрощался с мамой
Певец Таркан попрощался с мамой / Фото Instagram/tarkan

"Я знаю, что это пожар, который так легко не потушить. Когда я нуждался в этом больше всего, ты поливала водой мое сердце, и быть рядом с тобой - было так дорого для меня", - пишет он.

Певец Таркан попрощался с мамой
Певец Таркан попрощался с мамой / Фото Instagram/tarkan

Он также поблагодарил своих поклонников, родных и близких. "И всех моих дорогих друзей артистов, которые поддержали меня в это болезненное время. Но больше всего я хотел бы поблагодарить мою жену Пынар, которая всегда со мной в это тяжелое время, и мою дорогую дочь, которая заставляет меня забыть о своей боли и заставляет меня улыбаться своим присутствием", - добавил артист.

Певец Таркан попрощался с мамой
Певец Таркан попрощался с мамой / Фото Instagram/tarkan

Турецкий певец поделился фото своей мамы.

Мама Таркана умерла из-за сердечного приступа
Мама Таркана умерла из-за сердечного приступа / Фото Instagram/tarkan

По информации турецких СМИ, мама Таркана умерла из-за сердечного приступа.

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Напомним, ранее стало известно о том, что мать Бейонсе и Соланж Ноулз призналась в программе "CBS Mornings", что пропустила плановый прием на маммографию во время пандемии COVID-19 и не переносила его до прошлого года. Позже у нее диагностировали рак.

Как писал Главред, недавно на фронте под обстрел попали известные журналисты ТСН. Инцидент случился во время съемок сюжета о работе украинских операторов БПЛА на позициях неподалеку от Волчанска.

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